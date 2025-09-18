Καιρός: Οι βοριάδες φέρνουν πτώση της θερμοκρασίας -Πότε θα ανέβει ξανά - iefimerida.gr

Μικρή διαφοροποίηση παρουσιάζει ο καιρός τις τελευταίες ώρες, με τη ζέστη να υποχωρεί, δίνοντας τη θέση της στους ανέμους και σε λίγα σύννεφα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη,η θερμοκρασία έχει σημειώσει αισθητή πτώση, γεγονός που αποδίδεται στο εκτεταμένο πεδίο υψηλών πιέσεων που καλύπτει μεγάλο μέρος της Ευρώπης.

Σε συνδυασμό με αντικυκλωνικές συνθήκες και χαμηλές πιέσεις που δρουν στην ευρύτερη περιοχή, το αποτέλεσμα είναι ενισχυμένοι βοριάδες κυρίως στο Αιγαίο, καθώς και δροσερότερες αέριες μάζες.

Το φαινόμενο αυτό λειτουργεί σαν φυσικό «τείχος», εμποδίζοντας τα βαρομετρικά χαμηλά να κινηθούν προς τη χώρα μας, περιορίζοντας έτσι την πιθανότητα για κακοκαιρία.

Ισχυροί άνεμοι με ξηρή ατμόσφαιρα

Για σήμερα Πέμπτη, προβλέπεται κυριαρχία του βόρειου ρεύματος τόσο στο Αιγαίο όσο και στο Ιόνιο, με τις ριπές των ανέμων να αγγίζουν ακόμη και τα 8 μποφόρ.

Το σκηνικό συμπληρώνει η ξηρή ατμόσφαιρα, η οποία, σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ανομβρία, αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

Παράλληλα, αναπτύσσονται νεφώσεις, κυρίως πάνω από ορεινούς όγκους, που ενδέχεται να δώσουν τοπικές, ασθενείς βροχές σε τμήματα της Εύβοιας, της Θεσσαλίας, ενδεχομένως στην Αττική, την Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Πτώση της θερμοκρασίας σε επίπεδα πρώιμου φθινόπωρου

Στα βόρεια και δυτικά, ο καιρός δίνει την αίσθηση πρώιμου φθινόπωρου, με δροσιά τις πρωινές και βραδινές ώρες. Το μεσημέρι, οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 26 και 28 βαθμών Κελσίου.

Εξαίρεση αποτελεί η δυτική ηπειρωτική Ελλάδα και η νότια Κρήτη, όπου οι άνεμοι λειτουργούν ως καταβάτες (λίβας), ανεβάζοντας τη θερμοκρασία στους 30 με 32 βαθμούς.

Στην Αττική, ο καιρός παραμένει γενικά καλός. Νεφώσεις ενδέχεται να κάνουν την εμφάνισή τους στα ανατολικά και βόρεια τμήματα του νομού, με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές κοντά στην Πάρνηθα και την Πεντέλη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, φτάνοντας κατά τόπους τα 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, η μέρα θα κυλήσει με ηλιοφάνεια και παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ισχυροί από βορειοδυτικές διευθύνσεις, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 28 βαθμούς το μεσημέρι.

Έρχεται άνοδος της θερμοκρασίας από τη Δευτέρα

Την Παρασκευή, το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι οι θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο, που θα φτάσουν μέχρι και τα 8 μποφόρ, σε οριακό επίπεδο για την επιβολή απαγορευτικού απόπλου.

Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, κοντά στους 28 βαθμούς, τουλάχιστον έως και την Κυριακή.

Από τη Δευτέρα, πάντως, αναμένεται σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας, με τον καιρό να αποκτά ξανά καλοκαιρινά χαρακτηριστικά. Τα μελτέμια θα εξασθενήσουν μέσα στο Αιγαίο, επιτρέποντας στη ζέστη να επιστρέψει.

Η πρόγνωση του καιρού από τον Κλέαρχο Μαρουσάκη

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό σήμερα Πέμπτη

Γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές. Πρόσκαιρες νεφώσεις στην Εύβοια, τις Σποράδες και την ανατολική Πελοπόννησο μέχρι το μεσημέρι, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Από το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη 6 με 7 και από τις μεσημβρινές ώρες στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια και τα ανατολικά ηπειρωτικά τους 25 με 28 και τοπικά τους 29 βαθμούς Κελσίου, στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 30 με 32 βαθμούς, ενώ στα νησιά του Αιγαίου δεν θα ξεπεράσει τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από τις προμεσημβρινές ώρες.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι στη Χαλκιδική.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 26 και τοπικά τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στη δυτική Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 30 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στην Εύβοια, τις Σποράδες και την ανατολική Πελοπόννησο μέχρι το μεσημέρι, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Από το μεσημέρι γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και από τις μεσημβρινές ώρες τοπικά στα ανατολικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 28 και τοπικά τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στη Κρήτη, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και από τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 27 με 28 βαθμούς, και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το πρωί στα βόρεια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και από τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 27 με 28 και στα νότια έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.