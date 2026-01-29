Καιρός: Πρόσκαιρη βελτίωση την Παρασκευή -Έρχεται νέα «ζόρικη» κακοκαιρία με ισχυρά φαινόμενα το Σαββατοκύριακο - iefimerida.gr

Η κακοκαιρία «Kristin» υποχωρεί σταδιακά, με τον καιρό να παρουσιάζει πρόσκαιρη βελτίωση την Παρασκευή, με λίγες βροχές σε ορισμένες περιοχές της χώρας.

Πιο αναλυτικά, στα δυτικά, νότια και βορειοανατολικά αναμένονται νεφώσεις, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν νεφώσεις κατά διαστήματα.

Βροχές θα εκδηλωθούν έως τις πρώτες πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά, νοτιοδυτικά και βόρεια, στα ορεινά της Κρήτης και σε όλα τα ανατολικά τμήματα του Αιγαίου. Στη συνέχεια τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν κυρίως στα δυτικά, νοτιοδυτικά, βορειοανατολικά και στην Κρήτη.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 0 έως 11 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 3 έως 14, στη Θεσσαλία από 5 έως 17, στην Ήπειρο από 4 έως 13, στην Στερεά και στην Πελοπόννησο από 7 έως 16, στα νησιά του Ιονίου από 10 έως 14, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 9 έως 15, στις Κυκλάδες από 12 έως 16, στα Δωδεκάνησα από 13 έως 16 και στην Κρήτη από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από δυτικές διευθύνσεις 6 έως 8 μποφόρ όμως σταδιακά θα εξασθενήσουν και μετά το απόγευμα δεν θα ξεπερνούν τα 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ όμως σταδιακά θα εξασθενήσουν και από το μεσημέρι δεν θα ξεπερνούν τα 4 έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις έως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, όμως σταδιακά θα εξασθενήσουν και από το απόγευμα δεν θα ξεπερνούν τα 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα ενώ τοπικές βροχές θα σημειωθούν έως το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως σταδιακά θα εξασθενήσουν και από το απόγευμα θα γίνουν μεταβαλλόμενοι έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 8 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Τσατραφύλλιας: Καιρική ανάπαυλα την Παρασκευή -«Ζόρικη» η νέα κακοκαιρία του Σαββατοκύριακου

Για αποδυνάμωση της κακοκαιρίας «Kristin», κατά τη μετακίνησή της στα ανατολικά, κάνει λόγο ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Σε ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος του Alpha εξηγεί ότι θα έχουμε μία «καιρική ανάπαυλα» την Παρασκευή, πριν από τη «ζόρικη» κακοκαιρία που έρχεται το Σαββατοκύριακο, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Αναλυτικά:

«Προς τα ανατολικά και αποδυναμωμένη οδεύει η "KRISTIN"

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται τις επόμενες ώρες (μέχρι το πρωί) στη Θράκη και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Διατηρούνται και οι θυελλώδεις δυτικοί νοτιοδυτικοί άνεμοι άνεμοι μέχρι το πρωί στα ανατολικά και νότια πελάγη.

Η Παρασκευή είναι μια μέρα γενικά καιρικής ανάπαυλας.

"Ζόρικη" φαίνεται η νέα κακοκαιρία του Σαββατοκύριακου. Θα μας επηρεάσει από το Σάββατο το βράδυ και από τα δυτικά με πιο ισχυρά φαινόμενα».



Η πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό της Παρασκευής

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που πιθανώς τις πρώτες ώρες κατά τόπους θα είναι έντονα γρήγορα θα εξασθενήσουν, όμως κατά τη διάρκεια της νύχτας θα ενταθούν εκ νέου στα νότια.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, οι οποίες από το βράδυ στα νοτιοδυτικά, την Κρήτη και τις Κυκλάδες θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Λίγες πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, στα βόρεια 4 με 5, στα νότια 5 με 7 και πρόσκαιρα στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 13 με 15 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία τους 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 16 με 18 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις, οι οποίες τη νύχτα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Δυτικοί 4 με 6 και από το απόγευμα δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αρχικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Από το μεσημέρι μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς τις πρώτες πρωινές ώρες στα ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα γρήγορα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα ανατολικά.

Λίγες πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Μακεδονίας.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Από το απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το βράδυ στα ανατολικά ανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 13 με 15 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, οι οποίες το βράδυ στα νότια θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Λίγες πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια 6 μποφόρ, με εξασθένηση από το μεσημέρι. Από βράδυ στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 με 18 και στο εσωτερικό της Ηπείρου από 00 (μηδέν) έως 10 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με παροδικές νεφώσεις, οι οποίες το βράδυ στα νότια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κατά τη διάρκεια της νύχτας σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί 4 με 6 και τοπικά στα νότια 7 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις, οι οποίες από το απόγευμα στην Κρήτη και το βράδυ στις Κυκλάδες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί 6 με 7 και από το απόγευμα δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 και στην Κρήτη έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που πιθανώς τις πρώτες ώρες κατά τόπους θα είναι έντονα γρήγορα θα εξασθενήσουν, όμως κατά τη διάρκεια της νύχτας θα ενταθούν εκ νέου στα νότια.

Ανεμοι: Δυτικοί 4 με 6 και στα νότια 6 με 7 μποφόρ. Από το απόγευμα δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια έως 6, στρεφόμενοι το βράδυ στα βόρεια σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.