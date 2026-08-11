«Καμπανάκι» για απότομη αλλαγή του καιρού: Βουτιά της θερμοκρασίας και βοριάδες έως 9 μποφόρ -Η πρόγνωση για τον Δεκαπενταύγουστο - iefimerida.gr

Αλλάζει σημαντικά ο καιρός τις επόμενες ημέρες, καθώς η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά, ενώ οι βοριάδες στο Αιγαίο αναμένεται να ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας ακόμη και τα 9 μποφόρ.

Αύριο, σύμφωνα με το meteo.gr, αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα βόρεια ορεινά ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 20 έως 39, στη Θεσσαλία από 23 έως 39, στην Ήπειρο από 21 έως 36, στην Ανατολική Στερεά από 19 έως 35, στη Δυτική Στερεά και στην Πελοπόννησο από 22 έως 39, στα νησιά του Ιονίου από 22 έως 35, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 22 έως 37 και στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη από 21 έως 33.

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Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, όμως το μεσημέρι και απόγευμα θα γίνουν πρόσκαιρα βορειοδυτικοί 2 έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και από το πρωί έως το απόγευμα 4 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου για φωτιά την Τετάρτη

Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης της Πολιτικής Προστασίας, αύριο Τετάρτη, η μισή χώρα βρίσκεται στο «Πορτοκαλί».

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4), προβλέπεται στις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων),

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Λακωνίας),

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου),

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου,

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων),

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης).

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Πότε ξεκινά η μεταβολή του καιρού

Η μεταβολή θα αρχίσει να γίνεται περισσότερο αισθητή από την Πέμπτη 13 Αυγούστου, ενώ η μεγαλύτερη πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Παρασκευή και το Σάββατο.

Συγκεκριμένα, οι ψυχρότερες αέριες μάζες που θα κινηθούν προς τη χώρα από τα βόρεια θα δημιουργήσουν ένα αρκετά διαφορετικό σκηνικό, λίγες ημέρες μετά τις υψηλές θερμοκρασίες.

Για τον Δεκαπενταύγουστο, τα μέχρι στιγμής προγνωστικά στοιχεία δείχνουν πιο δροσερό καιρό, με τους ισχυρούς ανέμους να παραμένουν βασικό χαρακτηριστικό.

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Πότε πέφτει η θερμοκρασία

Όπως ανέφερε η μετεωρολόγος της ΕΡΤ Αναστασία Τυράσκη, η αλλαγή θα ξεκινήσει από την Πέμπτη, όταν ψυχρότερες αέριες μάζες από τα βόρεια θα κινηθούν προς τη χώρα.

Η σημαντικότερη υποχώρηση του υδραργύρου αναμένεται την Παρασκευή. Στα ανατολικά ηπειρωτικά η θερμοκρασία θα περιοριστεί στους 30-32 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη δυτική Ελλάδα θα παραμείνει υψηλότερη.

Την ίδια ώρα, οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν σημαντικά, με τις ριπές των ανέμων να φτάνουν τοπικά ακόμη και τα 9 μποφόρ.

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Μπόρες και καταιγίδες στα βόρεια, έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο

Η αλλαγή δεν θα αφορά μόνο τη θερμοκρασία και τους ανέμους. Από το μεσημέρι της Πέμπτης αναμένεται να ενισχυθεί και η αστάθεια, κυρίως στη Μακεδονία και την Ήπειρο.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου, μπόρες και τοπικές καταιγίδες θα κάνουν την εμφάνισή τους στα βόρεια και μετά θα κινηθούν προς ανατολικότερα και νοτιότερα τμήματα.

Μάλιστα, δεν αποκλείεται να σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές και καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη, κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας προς την Παρασκευή.

Την Παρασκευή η αστάθεια αναμένεται να επιμείνει σε τμήματα της κεντροδυτικής Μακεδονίας, της Ηπείρου και της βορειοδυτικής Θεσσαλίας. Κατά τόπους τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι έντονα, χωρίς ωστόσο να έχουν μεγάλη διάρκεια.

Οι καταιγίδες στα βόρεια μπορεί να συνοδεύονται από μπουρίνια και τοπικές χαλαζοπτώσεις, κυρίως σε ορεινές περιοχές της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

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Ενισχύεται το μελτέμι

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στους ανέμους, καθώς το μελτέμι θα ενισχυθεί από την Πέμπτη, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Όλγα Παπαβγούλη.

Έτσι, την Παρασκευή αναμένεται να διαμορφωθεί μια εκτεταμένη ζώνη ισχυρών βορείων ανέμων από το Βόρειο Αιγαίο έως τη θάλασσα των Κυθήρων.

Οι άνεμοι θα φτάνουν τα 7 και κατά τόπους τα 8 μποφόρ, ενώ την Παρασκευή δεν αποκλείεται να αγγίξουν ακόμη και τα 9 μποφόρ.

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Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να δημιουργήσει δύσκολες συνθήκες και στις θαλάσσιες μετακινήσεις, σε μια περίοδο κατά την οποία κορυφώνεται η έξοδος για τον Δεκαπενταύγουστο.

Τι καιρό θα κάνει τον Δεκαπενταύγουστο

Ο Δεκαπενταύγουστος αναμένεται να βρει τη χώρα με αισθητά χαμηλότερες θερμοκρασίες σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Το ισχυρό μελτέμι θα παραμείνει, αν και υπάρχουν ενδείξεις ότι την Κυριακή θα αρχίσει να εξασθενεί.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε σχετικά χαμηλά για την εποχή επίπεδα, δημιουργώντας ένα αρκετά πιο δροσερό σκηνικό για τον Δεκαπενταύγουστο.

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Ωστόσο, η δροσερή παρένθεση δεν αναμένεται να διαρκέσει για πολύ. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής προγνωστικά στοιχεία, από τις 16-17 Αυγούστου η θερμοκρασία αναμένεται να αρχίσει και πάλι να ανεβαίνει.

Παράλληλα, νέα μεταβολή του καιρού δεν αποκλείεται στις 19-20 Αυγούστου, κυρίως στα βορειοδυτικά της χώρας.