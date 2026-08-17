Καιρός: Έρχεται άνοδος της θερμοκρασίας τις επόμενες μέρες -Υπάρχουν «ενδείξεις καύσωνα», αναλυτική πρόγνωση - iefimerida.gr

Σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να φτάνει ακόμα και τους 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ προς το Σαββατοκύριακο δεν αποκλείεται να αγγίξει και τους 38.

Σύμφωνα με τις προγνώσεις, θα διατηρηθεί η αστάθεια στα ηπειρωτικά, με τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στις ορεινές περιοχές.

Σύμφωνα με την μετεωρολογό της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, όπου οι μέγιστες τιμές τις επόμενες ημέρες θα φτάσουν τους 35-36 βαθμούς και τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου.

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Την ίδια ώρα, κατά τις θερμές ώρες της ημέρας θα εκδηλώνονται φαινόμενα αστάθειας, κυρίως στην ηπειρωτική Ελλάδα. Μπόρες και καταιγίδες αναμένονται στα ορεινά της Ηπείρου, της δυτικής και κεντρικής Στερεάς Ελλάδας, καθώς και της Πελοποννήσου.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά καλός, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως τους 34 βαθμούς.

Έως τους 37 βαθμούς την Τρίτη, πού θα έχει μπόρες την Τετάρτη

Την Τρίτη, οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς, ενώ μια διαταραχή θα προκαλέσει τοπικές βροχές στη βόρεια Ελλάδα και στα ορεινά της δυτικής χώρας.

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Ωστόσο, η θερμοκρασία θα συνεχίσει την ανοδική της πορεία, φτάνοντας τους 37 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στην ανατολική Στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλία.

Την Τετάρτη οι άνεμοι θα είναι γενικά ασθενείς, ενώ τοπικές μπόρες αναμένονται και πάλι στα ηπειρωτικά, κυρίως κατά τις θερμές ώρες της ημέρας.

Παρά την αστάθεια, η θερμοκρασία θα συνεχίσει να ανεβαίνει και θα φτάσει κατά τόπους τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Στους 38 βαθμούς το Σαββατοκύριακο

Η θερμοκρασία αναμένεται να κορυφωθεί προς το τέλος της εβδομάδας, καθώς το Σαββατοκύριακο οι μέγιστες τιμές ενδέχεται να αγγίξουν τους 38 βαθμούς Κελσίου.

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Παράλληλα, θα ενισχυθούν οι βόρειοι άνεμοι, με το μελτέμι να κάνει πιο αισθητή την παρουσία του, ιδιαίτερα στις περιοχές που επηρεάζονται από τους βοριάδες.

Αρναούτογλου: «Ίσως και κάτι περισσότερο»

Ο Σάκης Αρναούτογλου από την πλευρά του, ανέφερε ότι σήμερα, Δευτέρα, ο καιρός θα είναι γενικά καλός, όμως από την Τρίτη αναμένονται τοπικές μπόρες στα ορεινά της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου, κυρίως κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες.

Όπως τόνισε, μετά τις 20-22 Αυγούστου αναμένεται σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο ενός σύντομου θερμού διαστήματος.

«Υπάρχουν ενδείξεις για καύσωνα για 2-3 ημέρες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος εξήγησε ότι αυτή την εβδομάδα ψυχρές αέριες μάζες αναμένεται να επηρεάσουν τη βόρεια Ευρώπη, ενώ στη νότια Ευρώπη η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο. Οι θερμές αέριες μάζες που θα κινηθούν προς την περιοχή αναμένεται να επηρεάσουν και τη χώρα μας, ανεβάζοντας κι άλλο τον υδράργυρο.

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Έτσι, το δεύτερο μισό του Αυγούστου αναμένεται να έχει ανεβασμένη θερμοκρασία, με «ενδείξεις για καύσωνα για 2-3 ημέρες».

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό της Τρίτης

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 και στα νότια πελάγη δυτικοί έως 5 μποφόρ.

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Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φθάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 34 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε στα δυτικά και βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι - απόγευμα πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι - απόγευμα πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα βόρεια πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι - απόγευμα πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 35 και στην κεντρική Μακεδονία έως 37 βαθμούς Κελσίου.

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ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ηπειρωτικά και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 34 και στα ηπειρωτικά τοπικά έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια δυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στην Κρήτη, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

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Πρόγνωση για την Τετάρτη

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές στα ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς και κατά τόπους δυτικοί βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φθάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 34 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Πέμπτη

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, όπου στα δυτικά ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

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Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο στα δυτικά.

Πρόγνωση για την Παρασκευή

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.