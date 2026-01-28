Άστατος ο καιρός σήμερα: Ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία, πού αναμένονται καταιγίδες -Αναλυτική πρόγνωση - iefimerida.gr

Άστατο θα είναι σήμερα το σκηνικό του καιρού σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τοπικές βροχές και καταιγίδες αλλά με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, ενώ την Πέμπτη θα παρουσιάσει περεταίρω μεταβολή.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο, την Πέμπτη (29/1) ο καιρός θα παρουσιάσει περαιτέρω μεταβολή, με βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

«Παρόλο που σχεδόν στο σύνολο της χώρας θα σημειωθούν βροχές, αλλού πιο γενικευμένες και ισχυρές και αλλού πιο τοπικές και ασθενείς, Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται ειδικά στα τμήματα που βρίσκονται εντός του χρωματισμένου πεδίου, όπου κατά περιόδους θα εκδηλωθούν και καταιγίδες, οι οποίες σε τοπικό επίπεδο ενδέχεται να παρουσιάσουν έντονο χαρακτήρα» περιγράφει σε ανάρτησή του, δημοσιεύοντας και τον σχετικό χάρτη.

Σε αυτόν, περιγράφονται ως περιοχές των καταιγίδων, οι: Επτάνησα, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική και Νότια Πελοπόννησος, Βορειοανατολική Πελοπόννησος, Αττική – Βοιωτία, Εύβοια – Σποράδες, ΒΑ και Ανατολικό Αιγαίο, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα.

Σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο, πρόκειται για μια τυπική κακοκαιρία για τον μήνα Ιανουάριο, η οποία δεν αποτελεί ακραίο ή πρωτόγνωρο φαινόμενο.

«Ωστόσο, η ανάγκη αυξημένης ετοιμότητας προκύπτει από το γεγονός ότι υπάρχουν ήδη περιοχές που έχουν πληγεί από προηγούμενες βροχοπτώσεις αλλά και τμήματα που ενδέχεται να σημειωθούν μεγάλες ραγδαιότητες».

Γιατί απαιτείται αυξημένη προσοχή

Σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο, απαιτείται αυξημένη προσοχή στις ήδη επιβαρυμένες περιοχές και εξηγεί τους λόγους:

Κορεσμένα εδάφη﻿



Η προηγηθείσα βροχόπτωση έχει μειώσει σημαντικά την ικανότητα απορρόφησης του εδάφους, αυξάνοντας τον κίνδυνο επιφανειακής απορροής και τοπικών πλημμυρικών φαινομένων, ακόμη και με μέτριας έντασης βροχές.﻿

Υδρολογική κόπωση λεκανών απορροής

﻿Ρέματα, χείμαρροι και μικρά υδατορεύματα ανταποκρίνονται πλέον ταχύτερα και πιο απότομα, με μικρότερα ύψη βροχής να αρκούν για υπερχειλίσεις.﻿

Υποδομές σε κατάσταση επιβάρυνσης

﻿﻿Οδικά δίκτυα, τεχνικά έργα αποστράγγισης και πρανή βρίσκονται ήδη σε επιβαρυμένη κατάσταση, ειδικά σε νότια τμήματα της Αττικής, αυξάνοντας την πιθανότητα κατολισθήσεων ή τοπικών προβλημάτων προσβασιμότητας.

Τι πρέπει να προσέξουμε

Σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο, χρειάζεται:

Στοχευμένη επιτήρηση στις ήδη πληγείσες περιοχές και όχι οριζόντια αντιμετώπιση σε όλη τη χώρα.

Έγκαιρη ενημέρωση και επιχειρησιακή ετοιμότητα των τοπικών αρχών, ειδικά σε περιοχές με ιστορικό πλημμυρών.

Αποφυγή εφησυχασμού, καθώς τα φαινόμενα μπορεί να είναι τοπικά έντονα, ακόμη κι αν σε γενικό επίπεδο χαρακτηρίζονται ως συνηθισμένα για την εποχή.

Άστατος ο καιρός το Σαββατοκύριακο

Τέλος, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ο καιρός θα καταστεί πάλι άστατος στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με μπόρες, βροχές, κατά τόπους καταιγίδες αλλά και χιόνια, όχι μόνο στα ορεινά, αλλά και σε περιοχές χαμηλότερου υψομέτρου στη Βόρεια Ελλάδα….

«Συμπερασματικά, δεν μιλάμε για ακραία επεισόδια, αλλά για κακοκαιρίες που απαιτούν αυξημένη ετοιμότητα, κυρίως λόγω της προϋπάρχουσας επιβάρυνσης. Όμως, γενικότερα στις περιοχές που βρίσκονται εντός του χρωματισμένου πεδίου (χάρτης Πέμπτης) θα πρέπει να δείξουμε μια σχετική προσοχή σε περίπτωση που σε τοπικό επίπεδο τα φαινόμενα αποκτήσουν ξαφνικά έντονο χαρακτήρα» καταλήγει ο Γιάννης Καλλιάνος.

ΕΜΥ: Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Τετάρτη (28/1)

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, σήμερα Τετάρτη 28 Ιανουαρίου στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες με γρήγορη βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα δυτικά από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας από το βράδυ.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5, στα νότια τοπικά έως 6, στρεφόμενοι γρήγορα στα δυτικά και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα σε νότιους νοτιοδυτικούς τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 15 με 17 βαθμούς, ενώ στα βορειοδυτικά δεν θα ξεπεράσει τους 12 με 13 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΕΜΥ: Ο καιρός σήμερα ανά περιοχή

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις οι οποίες το απόγευμα θα αυξηθούν.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 στρεφόμενοι από το απόγευμα σε νοτιοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ με μικρή περαιτέρω ενίσχυση το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το απόγευμα νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν τη νύχτα στα δυτικά και μεμονωμένες καταιγίδες. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας από το βράδυ.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε νοτιοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές από τις προμεσημβρινές ώρες. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το απόγευμα στα βόρεια.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου από το βράδυ.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 στρεφόμενοι γρήγορα σε νότιους 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 17 και στο εσωτερικό της Ηπείρου από -02 (μείον 2) έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που το απόγευμα θα αυξηθούν. Πιθανότητα τοπικών βροχών στη Θεσσαλία και στην ανατολική Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε νοτιοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που το απόγευμα θα αυξηθούν.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και από το μεσημέρι νοτιοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 και τοπικά στην Κρήτη τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες, γρήγορα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 στρεφόμενοι από το απόγευμα σε νοτιοδυτικούς 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.