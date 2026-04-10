Mε ψύχρα και χωρίς βροχές το βράδυ της Ανάστασης -Πώς θα κινηθεί ο καιρός το Μ. Σάββατο, αναλυτική πρόγνωση - iefimerida.gr

Χωρίς βροχές, αλλά με ψύχρα αναμένεται ο καιρός το βράδυ του Μ. Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, όταν εκατομμύρια πιστοί θα βρεθούν στην εκκλησίες για την Ανάσταση.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo.gr, νεφώσεις με τοπικές βροχές αναμένονται κυρίως πρωινές και μεσημεριανές ώρες στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά και στην Κρήτη.

Τοπικές χιονοπτώσεις αναμένονται στα βόρεια/βορειοανατολικά ορεινά πάνω από τα 1200 μέτρα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 2 έως 18 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 1 έως 16-17 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 4 έως 19-20 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 4 έως 20 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 3 έως 21 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 9 έως 19 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 8 έως 19-21 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο και στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 3 και τοπικά 4 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 και τοπικά 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 17-18 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Μ. Σάββατο: Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή από την ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ



Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με κατά διαστήματα τοπικές βροχές ή όμβρους, αρχικά στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές. Βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα στη Θράκη και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από 04 έως 13 με 14 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες περιοχές από 06 έως 15 και τοπικά 16 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Πιθανότητα πρόσκαιρων όμβρων τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά, κυρίως της Ηπείρου. Από το απόγευμα βαθμιαία γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους από τις μεσημβρινές ώρες, κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 με 18 και τοπικά στα νότια 19 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ



Καιρός: Στις Κυκλάδες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Στην Κρήτη λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες με πιθανότητα πρόσκαιρων όμβρων στα ορεινά.

Ανεμοι: Στις Κυκλάδες από ανατολικές διευθύνσεις και στη Κρήτη, κυρίως στα δυτικά και νότια, από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 με 18 και στην Κρήτη τοπικά 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ



Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Από αργά το απόγευμα γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα Δωδεκάνησα βόρειοι βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ



Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών ή πρόσκαιρων όμβρων κυρίως στα βόρεια και ανατολικά.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

