Καιρός: Έρχεται επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες -Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν σήμερα και τη Δευτέρα - iefimerida.gr

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού σήμερα, με βροχές και καταιγίδες οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν αρκετές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), τα φαινόμενα θα κάνουν αρχικά την εμφάνισή τους στα δυτικά και σταδιακά θα επεκταθούν σε περιοχές της κεντρικής και νότιας Ελλάδας.

Για σήμερα προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους, αρχικά στο Ιόνιο και στη συνέχεια σε περιοχές της ηπειρωτικής χώρας. Σποραδικές καταιγίδες αναμένονται κυρίως στο Ιόνιο, στα δυτικά και στα νότια ηπειρωτικά, ενώ τοπικά φαινόμενα ενδέχεται να εκδηλωθούν και στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην Αττική αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με πιθανότητα τοπικών βροχών. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται κατά διαστήματα νεφώσεις, με πιθανότητα τοπικών βροχών.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τους 20-22 βαθμούς στα βόρεια και τους 24 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές της υπόλοιπης χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση 3-4 μποφόρ.

Νέα επιδείνωση του καιρού τη Δευτέρα -Οι περιοχές που χρειάζονται προσοχή

Πιο άστατος αναμένεται ο καιρός τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, καθώς βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με εξαίρεση τη Θράκη.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, καταιγίδες αναμένονται στις Σποράδες, στην Εύβοια, στην ανατολική Στερεά Ελλάδα, στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, στην Κρήτη, στις Κυκλάδες, στα νοτιότερα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ανατολικά. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 20 με 22 και στα υπόλοιπα τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.