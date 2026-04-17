Φεύγει η σκόνη το Σαββατοκύριακο, βελτιώνεται ο καιρός -Ξανά βροχές από Τρίτη, η πρόγνωση των μετεωρολόγων - iefimerida.gr

Φεύγει η σκόνη το Σαββατοκύριακο, βελτιώνεται ο καιρός -Ξανά βροχές από Τρίτη, η πρόγνωση των μετεωρολόγων

Η πρόγνωση του καιρού / Φωτογραφία: ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ / EUROKINISSI
Βελτιώνεται ο καιρός από αύριο, ενώ απομακρύνεται σταδιακά η σκόνη από την ατμόσφαιρα, σύμφωνα με την πρόγνωση των μετεωρολόγων.

Ο μετεωρολόγος, πρώην διευθυντής της ΕΜΥ Θοδωρής Κολυδάς, στην πρόγνωσή του για τον καιρό, αναφέρει αρχικά πως από αύριο Σάββατο βελτιώνονται σταδιακά οι καιρικές συνθήκες σε όλη τη χώρα, με λίγες μόνο βροχές στα νησιά το πρωί και μπόρες τοπικού χαρακτήρα στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ αναμένεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Όσον αφορά την Κυριακή, γενικά αναμένεται καλός καιρός, με λίγες τοπικές βροχές στα ορεινά το μεσημέρι. Μάλιστα ο έμπειρος μετεωρολόγος σημειώνει πως την Δευτέρα αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας.

Μάλιστα όπως θα δείτε στο βίντεο με το προγνωστικό μοντέλο, από Τρίτη φαίνεται πως ο καιρός αλλάζει, με βροχές στα βόρεια της χώρας, οι οποίες Τετάρτη και Πέμπτη φαίνεται πως θα επηρεάσουν αρκετές ακόμα περιοχές.

Σάκης Αρναούτογλου: Αλλάζει ο καιρός από εβδομάδα -Πότε αναμένονται βροχοπτώσεις

Αλλαγή στον καιρό προβλέπει για την επόμενη εβδομάδα και ο Σάκης Αρναούτογλου, μετά τις 22 Απριλίου, ξεκινώντας από τη βόρεια Ελλάδα και στη συνέχεια επεκτεινόμενη στην υπόλοιπη χώρα, με βροχές και καταιγίδες.

Συγκεκριμένα, από την Τρίτη προβλέπεται επιδείνωση κυρίως στη βόρεια Ελλάδα, από το απόγευμα και μετά, με αρκετές βροχές και καταιγίδες, ενώ η θερμοκρασία θα ανέβει στους 23–24 βαθμούς, με πτώση όμως στη βόρεια χώρα από το απόγευμα.

Μετά τις 26–27 του μήνα, ωστόσο, ο καιρός δείχνει τάση βελτίωσης.

