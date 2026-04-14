Καιρός: Αφρομεσογειακός κυκλώνας προ των πυλών -Πού θα έχει αφρικανική σκόνη και λασποβροχές από σήμερα - iefimerida.gr

Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται από σήμερα, με βροχές να επηρεάζουν αρκετές περιοχές της χώρας και έντονη αφρικανική σκόνη.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Σάκη Αρναούτογλου, η αλλαγή του καιρού θα ξεκινήσει από το μεσημέρι της Τρίτης (14/4), με βροχές σε διάφορες περιοχές. Την Τετάρτη (15/4), τα φαινόμενα θα επεκταθούν και σε κεντρικά και βόρεια τμήματα.

Από την Πέμπτη (16/4) και μετά, ο καιρός θα παραμείνει άστατος, με κύριο χαρακτηριστικό τις λασποβροχές. Την επόμενη εβδομάδα, στα ηπειρωτικά ορεινά αναμένονται έντονα φαινόμενα.

Σημαντική προειδοποίηση αφορά τον αφρομεσογειακό κυκλώνα από την Αλγερία που θα επηρεάσει τη χώρα τις επόμενες μέρες.

Η ατμοσφαιρική σταθερότητα των πρώτων ημερών του Απριλίου φαίνεται να φτάνει στο τέλος της. Μετά από περίπου μία εβδομάδα κυριαρχίας του υποτροπικού αντικυκλώνα, που έφερε σχεδόν καλοκαιρινές συνθήκες με υψηλές θερμοκρασίες και ηλιοφάνεια, ο καιρός αλλάζει σημαντικά.

Η αλλαγή έγινε αισθητή και στην Ελλάδα, με αύξηση της συννεφιάς και μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Η επιδείνωση θα κορυφωθεί μέσα στην εβδομάδα, όταν το βαρομετρικό χαμηλό θα κινηθεί προς το κεντρικό και ανατολικό Αιγαίο, φέρνοντας εκτεταμένες βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας, με έντονα φαινόμενα κατά τόπους.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται, καθώς η θερμή ατμόσφαιρα των προηγούμενων ημερών θα ενισχύσει τις καταιγίδες, που ενδέχεται να συνοδευτούν από χαλάζι και ισχυρούς ανέμους.

Οι περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας, κυρίως στη δυτική και κεντρική χώρα, καθώς και τμήματα της Πελοποννήσου, είναι πιθανό να επηρεαστούν περισσότερο. Στη νότια Ελλάδα, η κακοκαιρία θα φέρει έντονες βροχοπτώσεις, ειδικά στα ορεινά, ενώ τοπικά μεγάλα ύψη βροχής σε σύντομο χρονικό διάστημα αυξάνουν τον κίνδυνο πλημμυρών.

Πέφτει η θερμοκρασία, έντονη μεταφορά αφρικανικής σκόνης και λασποβροχές

Η θερμοκρασία θα πέσει από τα υψηλά επίπεδα των προηγούμενων ημερών, επανερχόμενη σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, ενώ στα ορεινά θα σημειωθούν χιονοπτώσεις, κυρίως σε μεγάλα υψόμετρα.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά της αλλαγής του καιρού θα είναι η έντονη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Ο κυκλώνας θα φέρει μεγάλες ποσότητες σκόνης στη χώρα, με αποτέλεσμα ουρανούς σε κόκκινες και πορτοκαλί αποχρώσεις, αλλά και λασποβροχές. Τα σωματίδια της σκόνης λειτουργούν ως πυρήνες συμπύκνωσης, ενισχύοντας τα φαινόμενα και κάνοντας την κακοκαιρία πιο έντονη.

ΕΜΥ: Η πρόγνωση για σήμερα Τρίτη (14/4)

Βροχερός θα είναι ο καιρός σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ η αφρικανική σκόνη θα μας ταλαιπωρήσει και πάλι.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, ο καιρός την Τρίτη 14 Απριλίου θα έχει αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες σε όλη τη χώρα. Τοπικές βροχές ή όμβροι θα σημειωθούν κυρίως από τις μεσημβρινές ώρες στα δυτικά.

Τις απογευματινές ώρες τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και μέχρι το βράδυ στη δυτική και κεντρική Μακεδονία.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 6 τοπικά 7 και στα νησιά του Ιονίου έως 8 μποφόρ, στα ανατολικά 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 19 και τοπικά τους 20 βαθμούς, στα δυτικά τους 24 με 25 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 21 με 22 και τοπικά στην Κρήτη τους 23 βαθμούς Κελσίου.

ΕΜΥ: Ο καιρός σήμερα ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους πυκνότερες, με τοπικές βροχές ή όμβρους τις βραδινές ώρες στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία και πιθανώς πρόσκαιρα το μεσημέρι – απόγευμα κατά τόπους στα ορεινά.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 18 με 19 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τoπικές βροχές ή όμβρους κυρίως από τις μεσημβρινές ώρες.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 τοπικά 7 και στα νησιά του Ιονίου έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 24 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους πυκνότερες. Τοπικές βροχές ή όμβροι θα σημειωθούν από τις απογευματινές ώρες στην ανατολική Πελοπόννησο και την κεντρική Στερεά που τις βραδινές ώρες θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα νότια θαλάσσια παράκτια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους πυκνότερες, με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων το μεσημέρι-απόγευμα.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 και στην Κρήτη έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους πυκνότερες.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πυκνότερες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πυκνότερες, με τοπικές βροχές κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΕΜΥ: Ο καιρός τις επόμενες μέρες

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 15-04-2026

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες σε όλη τη χώρα, με τοπικές βροχές στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια.

Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο νότιο Ιόνιο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 20 και τοπικά τους 21 βαθμούς, στα δυτικά τους 24 με 25 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 21 με 23 και τοπικά στην Κρήτη τους 24 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 16-04-2026

Στην Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-04-2026

Στα δυτικά και τα βόρεια αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές με τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στη νότια νησιωτική χώρα πιθανόν καταιγίδες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νοτιοανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 18-04-2026

Στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές ώρες οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά 6 με 7, πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.