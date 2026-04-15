Καιρός: Αφρικανική σκόνη, θολή ατμόσφαιρα και λασποβροχές τις επόμενες ημέρες -Συναγερμός για ευπαθείς ομάδες - iefimerida.gr

Σε εξέλιξη βρίσκεται νέο επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης, το οποίο έχει ήδη προκαλέσει αισθητή θολούρα στην ατμόσφαιρα.

Αν και το φαινόμενο είναι εμφανές, η έντασή του παραμένει προς το παρόν πιο ήπια σε σύγκριση με προηγούμενες περιπτώσεις.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα του μοντέλου DUST/METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η μεταφορά σκόνης ξεκίνησε την Τρίτη 14 Απριλίου και από σήμερα αναμένεται να παρουσιάσει μικρή ενίσχυση.

Εκτός από τη μειωμένη ορατότητα, βασικό χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι οι τοπικές λασποβροχές, που αναμένονται σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι το επεισόδιο θα έχει αρκετές ημέρες διάρκεια:



Πέμπτη 16 Απριλίου: Οι συγκεντρώσεις σκόνης θα παραμείνουν αυξημένες καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, από το πρωί έως το απόγευμα.

Παρασκευή 17 Απριλίου: Το φαινόμενο θα συνεχιστεί, με πιο έντονες λασποβροχές, κυρίως στα νότια τμήματα της χώρας.



Δύσκολες οι επόμενες ημέρες για τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, καθώς, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο,﻿ το φαινόμενο θα κρατήσει μέχρι και την Παρασκευή.

Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Από την Πέμπτη 16 Απριλίου, η σκόνη αναμένεται να επηρεάσει σχεδόν το σύνολο της χώρας, με πιθανή εξαίρεση ορισμένες περιοχές του Έβρου.

Την Πέμπτη αναμένεται επίσης αρκετή συννεφιά, ωστόσο οι βροχές θα είναι ελάχιστες, ενώ θα υπάρξει μια μικρή υποχώρηση της αφρικανικής σκόνης.

Την Παρασκευή θα επικρατήσει περισσότερη ηλιοφάνεια, αλλά και ενίσχυση των βοριάδων στο Αιγαίο, οι οποίοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, με κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες στα νότια της χώρας.

Αφρικανική σκόνη: Πώς επηρεάζει την υγεία

Η αφρικανική σκόνη περιέχει διάφορα βαρέα μέταλλα και στοιχεία, όπως μόλυβδο, αρσενικό, μαγγάνιο, χρώμιο και ψευδάργυρο. Τα σωματίδιά της είναι ιδιαίτερα μικρά και ελαφριά, καθώς τα μεγαλύτερα κατακάθονται κατά τη μεταφορά τους. Όσο μικρότερο είναι ένα σωματίδιο τόσο πιο εύκολα προσκολλάται σε άλλες επιβλαβείς ουσίες από την ατμοσφαιρική ρύπανση, όπως τα καυσαέρια των οχημάτων, ενισχύοντας έτσι την τοξικότητά του.

Επιπλέον, τα πολύ λεπτά αιωρούμενα σωματίδια (π.χ. κάτω από 10 μm) μπορούν να εισχωρήσουν βαθιά στους πνεύμονες, προκαλώντας εντονότερο ερεθισμό και βλάβες.

Η παρουσία αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα μπορεί να επιδεινώσει αναπνευστικά προβλήματα, ιδιαίτερα σε άτομα με άσθμα ή Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια, είτε πρόκειται για παιδιά είτε για ενήλικες.

Οι ευπαθείς ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι, όσοι πάσχουν από καρδιολογικά ή άλλα χρόνια νοσήματα, καθώς και όσοι δεν ακολουθούν σωστά τη φαρμακευτική τους αγωγή, διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο επιπλοκών τις ημέρες με αυξημένη συγκέντρωση σκόνης.