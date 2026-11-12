Καιρός: Αφρικανική σκόνη, λασποβροχές και υψηλές θερμοκρασίες το επόμενο διήμερο -Πότε αλλάζει το σκηνικό

Σημαντικές μεταβολές θα σημειώσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες με διαδοχικά κύματα βροχοπτώσεων και μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Παράλληλα, η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα σε αρκετές περιοχές της χώρας, δημιουργώντας ασταθές καιρικό περιβάλλον.

Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, οργανωμένα βαρομετρικά συστήματα που έχουν αναπτυχθεί πάνω από την Ιβηρική Χερσόνησο αναμένεται να κινηθούν ανατολικότερα, φτάνοντας και στη χώρα μας.

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Τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν αρχικά στη δυτική Ελλάδα και στη συνέχεια θα επεκταθούν προς τις ανατολικές περιοχές.

Ισχυρές καταιγίδες από την Παρασκευή 13/11

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από την Παρασκευή (13/11), καθώς, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, τα φαινόμενα ενδέχεται να αποκτήσουν επικίνδυνη ένταση.

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας αναμένεται να βρεθούν το βόρειο Ιόνιο, η Ήπειρος και η δυτική Στερεά Ελλάδα, όπου προβλέπονται έντονες βροχές και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες.

Αφρικανική σκόνη: Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν



Όπως εξηγούν οι μετεωρολόγοι, οι νότιοι άνεμοι που επικρατούν τις τελευταίες ημέρες ευνοούν τη μεταφορά αέριων μαζών από τη Βόρεια Αφρική προς την Ανατολική Μεσόγειο, μεταφέροντας σκόνη στην ελληνική επικράτεια.

Το φαινόμενο αναμένεται να ενταθεί την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, με τη Δυτική Ελλάδα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη να δέχονται τη μεγαλύτερη επιβάρυνση.

Χάρτης πρόγνωσης μεταφοράς σκόνης / meteo.gr

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Από το Σάββατο (14/11), η μεταφορά αφρικανικής σκόνης προβλέπεται να περιοριστεί, με τις συγκεντρώσεις της στην ατμόσφαιρα να αρχίζουν σταδιακά να υποχωρούν.

Ο καιρός το Σάββατο

Το Σάββατο, οι βροχές και οι καταιγίδες θα μετατοπιστούν ανατολικότερα, επηρεάζοντας κυρίως την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του ανατολικού και βορειοανατολικού Αιγαίου.

Κατά τις βραδινές ώρες του Σαββάτου αναμένονται εντονότερα φαινόμενα στις παραπάνω περιοχές, ενώ οι άνεμοι θα αρχίσουν σταδιακά να στρέφονται σε βόρειους, σηματοδοτώντας την αλλαγή του καιρού.

Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Κυριακή, κυρίως στη βόρεια Ελλάδα, καθώς ψυχρότερες αέριες μάζες θα επηρεάσουν τη χώρα.