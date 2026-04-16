Όταν η καινοτομία γίνεται φροντίδα: Το έργο που φέρνει την ιατρική ακριβείας πιο κοντά στον πολίτη - iefimerida.gr

Το Ελληνικό Δίκτυο Μοριακής Ογκολογίας (ΕΔΙΜΟ), με συντονιστή το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), μετατρέπει την έρευνα σε απτό όφελος για τον ογκολογικό ασθενή και την οικογένειά του.

Για έναν άνθρωπο που βρίσκεται αντιμέτωπος με τον καρκίνο, η σωστή πληροφορία τη σωστή στιγμή μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική. Η πρόσβαση σε εξειδικευμένες γενετικές και μοριακές αναλύσεις δεν είναι απλώς μία ακόμη τεχνική δυνατότητα. Είναι προϋπόθεση για καλύτερη πρόληψη, ακριβέστερη διάγνωση και πιο εξατομικευμένες θεραπευτικές αποφάσεις.

Αυτή ακριβώς την ανάγκη υπηρετεί το Ελληνικό Δίκτυο Μοριακής Ογκολογίας (ΕΔΙΜΟ), ένα πανελλαδικό δίκτυο που συγκροτήθηκε το 2022 και παρέχει σημαντικές υπηρεσίες σε ογκολογικούς ασθενείς, χωρίς κόστος για τους ίδιους.

Το έργο υλοποιείται με συντονιστή το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και εποπτεύεται από το υπουργείο Ανάπτυξης.

Πίσω από αυτή την προσπάθεια βρίσκεται μια ευρεία επιστημονική σύμπραξη ερευνητικών κέντρων, πανεπιστημίων, κλινικών και εργαστηρίων από όλη τη χώρα. Συμμετέχουν κορυφαίοι φορείς, όπως το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», το ΕΚΕΒΕ «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» και το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ.

Τα αποτελέσματα είναι ήδη μετρήσιμα. Έχουν αναπτυχθεί 45 εξειδικευμένες αναλύσεις, ενώ περισσότεροι από 120 γιατροί συμμετέχουν ενεργά στο δίκτυο και πάνω από 1.500 ασθενείς έχουν ήδη ωφεληθεί, με 1.933 παραπομπές εξετάσεων υψηλής εξειδίκευσης.

Η σημασία του έργου αποτυπώνεται και στο επίπεδο της δημόσιας επένδυσης. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 3,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 3,3 εκατ. ευρώ προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενώ το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Η μέχρι σήμερα πορεία του δείχνει ότι η επένδυση αυτή μεταφράστηκε σε πραγματικές υπηρεσίες υγείας και στήριξη των πολιτών.

Παράλληλα, το έργο δημιούργησε κρίσιμες ψηφιακές υποδομές, όπως το πρώτο εν λειτουργία μητρώο ογκολογικών ασθενών στη χώρα.

Την ίδια στιγμή, ενισχύει και την επιστημονική κοινότητα: περισσότεροι από 35 ερευνητές εργάστηκαν στο δίκτυο και δημιουργήθηκαν πάνω από 50 νέες θέσεις εργασίας.