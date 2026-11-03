Καταιγίδες και χαλάζι σήμερα, πού θα σημειωθούν φαινόμενα: Σε πτώση η θερμοκρασία -Θα βρέξει και στην Αττική - iefimerida.gr

Βροχερός θα είναι και σήμερα Τρίτη ο καιρός, ενώ αναμένονται και καταιγίδες, με τα περισσότερα φαινόμενα να σημειώνονται στα δυτικά και βορειοανατολικά τμήματα της χώρας και στο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Άνεμοι έως 7 μποφόρ θα πνέουν στα πελάγη και τοπικά 8 μποφόρ στο Ιόνιο.

Ο καιρός ανά την Ελλάδα σήμερα, Τρίτη 3 Νοεμβρίου

Πιο αναλυτικά, βροχές και καταιγίδες αναμένονται σχεδόν στο σύνολο της χώρας. Εντονότερα φαινόμενα με μεγαλύτερα ύψη βροχόπτωσης θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα, στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη, στα νησιωτικά τμήματα του Ανατολικού Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα, στις Κυκλάδες και κατά τόπους στα ανατολικά ηπειρωτικά.

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Χαλαζοπτώσεις είναι πιθανό να εκδηλωθούν κυρίως σε θαλάσσια και παράκτια τμήματα και κατά τόπους στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά.

Μέχρι το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στο Ανατολικό Αιγαίο και σε περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας. Αυξημένες θα διατηρηθούν οι συγκεντρώσεις σκόνης σε μεγάλο μέρος του Αιγαίου και στην Κρήτη.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 2 έως 12 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 4 έως 18, στη Θεσσαλία από 5 έως 16, στην Ήπειρο από 5 έως 17, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 6 έως 18-20, στα νησιά του Ιονίου από 10 έως 16, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 10 έως 16 και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 12 έως 21 βαθμούς.

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Οι άνεμοι στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 5-6 και τοπικά 7 μποφόρ και στο υπόλοιπο Αιγαίο νοτιοδυτικοί με ίδιες εντάσεις. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες έως νοτιοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 6-7 μποφόρ και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ, αλλά προοδευτικά μετά το μεσημέρι θα παρουσιάσουν εξασθένηση και θα στραφούν σε βορειοδυτικούς με εντάσεις έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στην αρχή της ημέρας και τις μεσημεριανές ώρες. Τα φαινόμενα ενδέχεται παροδικά να είναι έντονα και να συνοδευτούν από παροδική χαλαζόπτωση. Τις απογευματινές ώρες ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 5-6 μποφόρ και πιθανώς τοπικά στα θαλάσσια τμήματα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 14 έως 19-20 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται βροχές κατά περιόδους, με βελτίωση το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες έως βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου.