Καβάλα: Πολίτης βρήκε όπλο στον βυθό της θάλασσας [εικόνα] - iefimerida.gr

Όπλο στον πυθμένα βραχώδους σημείου στη θαλάσσια περιοχή πλησίον λιμενοβραχίονα «ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ» Καβάλας εντόπισε, χθες το μεσημέρι, πολίτης.
Για το συμβάν ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Καβάλας και στο σημείο μετέβη προς συνδρομή ιδιώτης δύτης για έλεγχο της ευρύτερης περιοχής προς εντοπισμό τυχόν επιπλέον ευρημάτων.
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας διενεργείται προανάκριση για το περιστατικό.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
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