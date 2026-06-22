 Καβάλα: Πολίτης βρήκε όπλο στον βυθό της θάλασσας [εικόνα] - iefimerida.gr
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Καβάλα: Πολίτης βρήκε όπλο στον βυθό της θάλασσας [εικόνα]

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Οπλο στον βυθό / Λιμενικό Σώμα
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Όπλο στον πυθμένα βραχώδους σημείου στη θαλάσσια περιοχή πλησίον λιμενοβραχίονα «ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ» Καβάλας εντόπισε, χθες το μεσημέρι, πολίτης.

Για το συμβάν ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Καβάλας και στο σημείο μετέβη προς συνδρομή ιδιώτης δύτης για έλεγχο της ευρύτερης περιοχής προς εντοπισμό τυχόν επιπλέον ευρημάτων.

Όπλο στον πυθμένα βραχώδους σημείου στη θαλάσσια περιοχή πλησίον λιμενοβραχίονα «ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ» Καβάλας εντόπισε, χθες το μεσημέρι, πολίτης.
Όπλο στον πυθμένα βραχώδους σημείου στη θαλάσσια περιοχή πλησίον λιμενοβραχίονα «ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ» Καβάλας εντόπισε, χθες το μεσημέρι, πολίτης.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας διενεργείται προανάκριση για το περιστατικό.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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