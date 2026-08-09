Καβάλα: Νεκρή 65χρονη λουόμενη στους Αμμόλοφους - iefimerida.gr

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε από τη θαλάσσια μια 65χρονη γυναίκα, στην περιοχή της παραλίας «Αμμόλοφοι», στο Παγγαίο Καβάλας.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής. Στην άτυχη γυναίκα από τη Βουλγαρία αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστη της περιοχής και από διασώστες του ΕΚΑΒ που βρίσκονταν στο σημείο. Επιπλέον επιχειρήθηκε καρδιοαναπνευστική αναζωογόννηση (ΚΑΡΠΑ) με αρνητικά αποτελέσματα. Στη συνέχεια η 65χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Με στοιχεία από ΑΠΕ-ΜΠΕ