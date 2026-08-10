Καβάλα: Έσβησε η φωτιά στο Κοκκινόχωμα, παραμένουν στο σημείο δυνάμεις της πυροσβεστικής - iefimerida.gr

Έσβησε αργά το απόγευμα της Δευτέρας η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Κοκκινόχωμα της Καβάλας.

Προηγήθηκε μεγάλη κινητοποίηση με εναέρια και επίγεια μέσα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ συνέδραμαν την προσπάθεια εθελοντές, κάτοικοι της περιοχής και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στο σημείο παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν αναζωπυρώσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από τους κατοίκους, η φωτιά έγινε αμέσως αντιληπτή από εθελοντές της Διασωστικής Ομάδας Καβάλας οι οποίοι πραγματοποιούσαν πυρασφάλεια σε σημείο από το οποίο υπήρχε οπτική επαφή με την περιοχή όπου ξέσπασε η φωτιά, ενημερώνοντας αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία.