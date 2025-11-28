Κ. Τασούλας: Στο Προεδρικό Μέγαρο φοιτητές τού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που πήραν το χρυσό μετάλλιο στο Παρίσι - iefimerida.gr

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας δέχθηκε 12 φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που απαρτίζουν την ομάδα iGEM Ioannina 2025.

Οι φοιτητές απέσπασαν πρόσφατα στο Παρίσι το χρυσό μετάλλιο στον Διεθνή Διαγωνισμό Συνθετικής Βιολογίας.

Οι βραβευμένοι φοιτητές -από τα Τμήματα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Ιατρικής, Χημείας και Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής- πρότειναν μια καινοτόμο παρέμβαση για την αντιμετώπιση της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους που πλήττει τα πλατάνια στην Ήπειρο αλλά και σε πολλές περιοχές της Ελλάδας και της Ευρώπης.

Εξήγησαν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας πώς δούλεψαν την ιδέα τους και στάθηκαν στη συγκινητικά μεγάλη ανταπόκριση που έτυχε η πρότασή τους, όχι μόνο από την τοπική κοινωνία των Ιωαννίνων αλλά και από άλλα μέρη της Ελλάδας.

Πρόκειται για μια σημαντική διεθνή επιτυχία για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, που κατακτά για δεύτερη συνεχή χρονιά το χρυσό μετάλλιο στον συγκεκριμένο διαγωνισμό. Ειδικότερα φέτος, η ελληνική ομάδα είχε να ανταγωνιστεί περίπου 450 ομάδες απ' όλο τον κόσμο.

Τασούλας: «Φωτεινό παράδειγμα του τι μπορεί να πετύχει η νέα γενιά»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας εξέφρασε τα θερμά του συγχαρητήρια στους φοιτητές για την επιτυχία τους, η οποία αποδεικνύει το υψηλό επίπεδο των ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων.

«Τα καλά νέα στη χώρα μας δεν χαίρουν δημοσιότητας και αυτό αξίζει να το αλλάξουμε» τόνισε ο κ. Τασούλας, και υπογράμμισε: «Το χρυσό μετάλλιο δεν είναι μόνο ατομικό σας επίτευγμα, αλλά φωτεινό παράδειγμα του τι μπορεί να πετύχει η νέα γενιά όταν έχει τις ευκαιρίες και τα εφόδια που απαιτούνται».

Την αντιπροσωπεία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συνόδευε η πρύτανης του Πανεπιστημίου Άννα Μπατιστάτου, το μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης και αντιπρόεδρος της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθηγητής Κωνσταντίνος Καραμάνης, καθώς και ο πρόεδρος του τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών Πέτρος Μαραγκός, οι επιβλέποντες καθηγητές Δημήτριος Αλίβερτης, Θεολόγος Μιχαηλίδης, και ο αντιπρύτανης Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων Ιωάννης Λεονάρδος.

Παρόντα ήταν τα μέλη της ομάδας iGEM Ioannina 2025: Ιφιγένεια Τυχηρού Ανυφαντή, Αγγελική Μπουλαλά, Αριστοτέλης Μιχαλάκης, Βασιλική Ραφαέλα Σαββίδου, Δημήτρης Μπλάκος, Ευανθία Χαντζαρίδου, Ζήσης Ψαλίδας, Θωμάς Κατίκος, Ιωάννης Βασίλειος Ελαφρόπουλος, Μαρία Περιστέρη, Παντελής Χαβιανίδης, Στέλλα Δημητρίου. Την ομάδα συμπληρώνουν ακόμη οι Γιώργος Σκορδάκης, Ηλιάνα Ράπτη, Σωκράτης Παπαθανασίου και Παναγιώτης Μιχαηλίδης.

