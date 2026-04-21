Job Ready by DYPA στην Ξάνθη: Δωρεάν εργαστήρια για την ένταξη όλων στην αγορά εργασίας - iefimerida.gr

Η ΔΥΠΑ στο πλαίσιο των δράσεων που υλοποιεί για την ενδυνάμωση και την προετοιμασία των πολιτών για την αγορά εργασίας, διοργανώνει Job Ready by DYPA στην Ξάνθη.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 22 Απριλίου 2026, από τις 10:30 έως τις 18:30, στο Επιμελητήριο Ξάνθης (Βασ. Κωνσταντίνου 1, 67100).

Job Ready by DYPA στην Ξάνθη

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα «Job Ready by DYPA» προσφέρουν σε όλους τη δυνατότητα να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές και οριζόντιες δεξιότητές τους (soft skills), να κατανοήσουν τις απαιτήσεις των εργοδοτών και να βελτιώσουν τα βιογραφικά τους, ώστε να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για την επιτυχή ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Παράλληλα, παρέχεται ενημέρωση για την ανάπτυξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, ενώ επιχειρηματίες μοιράζονται την εμπειρία τους από τη δημιουργία και την εξέλιξη της δικής τους επιχείρησης.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν για όλους.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία:

να ενημερωθούν για τις τεχνικές βελτίωσης του βιογραφικού τους,

να αναπτύξουν δεξιότητες για μια αποτελεσματική συνέντευξη,

να γνωρίσουν την αξία της κοινωνικής δικτύωσης στην αναζήτηση εργασίας,

να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους με δεξιότητες («Μαθαίνω για το ESCO»),

να μάθουν τρόπους ανάπτυξης μιας επιχειρηματικής ιδέας,

να ακούσουν καλές πρακτικές από επιχειρηματίες και

να ενημερωθούν για την ψηφιακή επιχείρηση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης βρίσκεται αναρτημένο στη διεύθυνση:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες σύζευξης και συμβουλευτικής της ΔΥΠΑ επισκεφθείτε: https://www.dypa.gov.gr/more-simvoyleftiki

Για πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της ΔΥΠΑ επισκεφθείτε: https://www.dypa.gov.gr

ΑΠΕ-ΜΠΕ