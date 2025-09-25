Τι ισχυρίζεται ο 77χρονος που κατείχε έμβρυο μέσα σε γυάλινο βάζο -«Ήταν γιατρού παππού μου» - iefimerida.gr

Μπροστά σε ένα μακάβριο εύρημα, ένα βάζο με ανθρώπινο έμβρυο, βρέθηκαν οι αστυνομικές αρχές, κατά την έρευνα στο σπίτι 77χρονου στην Αττική.



Οι αστυνομικοί, εκτός από τις δεκάδες αρχαιότητες, εντόπισαν και ένα βάζο με ανθρώπινο έμβρυο. Κατά πληροφορίες, ο 77χρονος, συνταξιούχους οικονομολόγος, υποστηρίζει ότι το βάζο με το έμβρυο ανήκει στον παππού του που ήταν γιατρός και πέρασε στα χέρια του.

Η σύλληψη του 77χρονου -Τι αποκάλυψε η έρευνα των αρχών

Ο άνδρας συνελήφθη καθώς κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και απείθεια και υπεξαίρεση.



Ειδικότερα, στο πλαίσιο διενεργούμενης προκαταρκτικής εξέτασης, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του κατηγορούμενου, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -39- αρχαία και πιθανώς αρχαία αντικείμενα, όπως μαρμάρινες και πήλινες φιάλες και κεφαλές, πυξίδες, ειδώλια, κύπελλα, αμφορέας, αγγείο, αρύβαλλος, οινοχόη, κυάθια, όστρακα, τμήμα λίθου, καθώς και -1- φιάλη με υγρό και ανθρώπινο έμβρυο.

Σημειώνεται ότι, ο ανωτέρω, στο παρελθόν είχε υποβάλει αίτηση για χορήγηση άδειας κατοχής -28- πιθανόν αρχαίων αντικειμένων λαμβάνοντας σχετική άδεια για -12- από αυτά. Για τα υπόλοιπα -16-, τα οποία είχαν κριθεί ως ιδιαίτερα μεγάλης επιστημονικής και καλλιτεχνικής σημασίας, του ζητήθηκε να παραδοθούν στην αρμόδια Εφορία Αρχαιοτήτων. Λόγω της άρνησής του να προβεί στην παράδοση των εν λόγω αντικειμένων, η άδεια που είχε λάβει ανακλήθηκε ενώ, παρά το γεγονός ότι για την υπόθεση καταδικάστηκε και αμετάκλητα, συνέχισε να μην παραδίδει τα αντικείμενα.

Ο συλληφθείς, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.