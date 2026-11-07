Από την εγκατάλειψη στην πολιτιστική αναγέννηση: Η ιστορική «Βίλα Λουμίδη» στο Μαρούσι αποκτά νέα ζωή - iefimerida.gr

Ένα σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία και την πολιτιστική διαδρομή του Αμαρουσίου ανοίγει με την πλήρη αποκατάσταση και επαναλειτουργία της ιστορικής «Βίλας Κασταλία», γνωστής και ως βίλας Λουμίδη.

Ένα από τα χαρακτηριστικότερα τοπόσημα της πόλης, που για χρόνια παρέμενε αντιμέτωπο με τη φθορά του χρόνου και την εγκατάλειψη, διασώθηκε και μεταμορφώθηκε σε έναν σύγχρονο χώρο πολιτισμού, τεχνών και γραμμάτων, έτοιμο να αποτελέσει σημείο συνάντησης, δημιουργίας και πολιτιστικής έκφρασης για τους κατοίκους.

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Αξιοποίηση για ένα σημαντικό τοποσημο του Αμαρουσίου

Η παράδοση της ανακαινισμένης «Βίλας Κασταλία» σηματοδοτεί την ολοκλήρωση μιας σημαντικής παρέμβασης για τη διάσωση της αρχιτεκτονικής και ιστορικής κληρονομιάς του Αμαρουσίου. Παράλληλα, δημιουργεί νέες δυνατότητες για την πολιτιστική ζωή της πόλης, καθώς το ιστορικό ακίνητο αποκτά πλέον έναν νέο, ουσιαστικό ρόλο στην καθημερινότητα της τοπικής κοινωνίας.

Η αποκατάσταση του κτιρίου κρίθηκε αναγκαία, καθώς η παλαιότητά του, η πολυετής εγκατάλειψη και οι εκτεταμένες φθορές είχαν δημιουργήσει σοβαρούς κινδύνους για τη στατικότητά του, φέρνοντας το ιστορικό ακίνητο αντιμέτωπο ακόμη και με το ενδεχόμενο κατάρρευσης.

Η παρέμβαση είχε ως βασική προτεραιότητα τη διάσωση του κτιρίου, την αποκατάσταση των ζημιών και την επαναφορά του σε ασφαλή και λειτουργική κατάσταση.

Η αποκατάσταση του κτιρίου κρίθηκε αναγκαία, καθώς η παλαιότητά του, η πολυετής εγκατάλειψη και οι εκτεταμένες φθορές είχαν δημιουργήσει σοβαρούς κινδύνους για τη στατικότητά του / facebook.com/people/Theodoros-Kollias

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Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν με ιδιαίτερη μέριμνα για τη διατήρηση και ανάδειξη της ιστορικής και αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας του διατηρητέου κτιρίου, συνδυάζοντας τον σεβασμό στην αρχική του ταυτότητα με τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας, προσβασιμότητας και λειτουργικότητας.

Η παράδοση της ανακαινισμένης «Βίλας Κασταλία» σηματοδοτεί την ολοκλήρωση μιας σημαντικής παρέμβασης για τη διάσωση της αρχιτεκτονικής και ιστορικής κληρονομιάς του Αμαρουσίου / facebook.com/people/Theodoros-Kollias

Με αυτόν τον τρόπο, η «Βίλα Κασταλία» δεν διασώθηκε απλώς ως ένα αρχιτεκτονικό κέλυφος, αλλά επανασυστήνεται στην πόλη ως ένας ζωντανός και ενεργός πολιτιστικός χώρος.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Πράσινο Ταμείο και από ίδιους πόρους του Δήμου Αμαρουσίου, αποτελώντας μια σημαντική επένδυση στη διαφύλαξη της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

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Η βραδιά των εγκαινίων του νέου χώρου στο Μαρούσι / facebook.com/people/Theodoros-Kollias

«Διασώσαμε ένα σημαντικό τοπόσημο της πόλης, απομακρύναμε μια μακροχρόνια εστία εγκατάλειψης και κινδύνων και δημιουργήσαμε έναν σύγχρονο χώρο πολιτισμού, τεχνών και δημιουργίας. Είμαστε υπερήφανοι που παραδίδουμε έναν χώρο που θα φιλοξενήσει τις τέχνες, τα γράμματα και τη δημιουργικότητα των συμπολιτών μας, ενισχύοντας την πολιτιστική ταυτότητα του Αμαρουσίου» σημείωσε κατά την τελετή των εγκαινίων, ο δήμαρχος Αμαρουσίου Θεόδωρος Αμπατζόγλου .

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν με ιδιαίτερη μέριμνα για τη διατήρηση και ανάδειξη της ιστορικής και αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας του διατηρητέου κτιρίου / facebook.com/people/Theodoros-Kollias

Σε ανάρτησή του ο Θεόδωρος Κόλλιας τονίζει: «Η βίλα Λουμίδη (γνωστή πλέον ως βίλα Κασταλία) χτίστηκε στις αρχές του 20ου αιώνα από την οικογένεια Λουμίδη στο κέντρο του Αμαρουσίου.

Το 1993 ανακηρύχθηκε διατηρητέο κτήριο.

Επί πολλές δεκαετίες παρέμενε εγκαταλελειμμένο και φυσικά ερειπώθηκε και λεηλατήθηκε.

Ο Δήμος Αμαρουσίου αγόρασε το κτήριο και με χρήματα από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ και με πόρους του Δήμου αποκαταστάθηκε.

Πλέον θα είναι χώρος γραμμάτων και τεχνών.

Θερμά συγχαρητήρια στον Θεόδωρος Αμπατζόγλου Δήμαρχος Αμαρουσίου».