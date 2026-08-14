Ιστιοφόρο «καρφώθηκε» σε σκάφη που ήταν δεμένα στο λιμάνι του Καλάμου Λευκάδας -Δείτε βίντεο - iefimerida.gr

Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε στον Κάλαμο, στη Λευκάδα, όταν ένα ιστιοφόρο, κατά την προσπάθειά του να εισέλθει στο λιμάνι, κατέληξε να προσκρούσει σε ελλιμενισμένα σκάφη.

Στο βίντεο φαίνεται το ιστιοφόρο να κινείται προς τα σκάφη με αρκετά μεγάλη ταχύτητα και σε λίγα δευτερόλεπτα να πέφτει πάνω τους, προκαλώντας αναστάτωση στο σημείο.

Το ιστιοφόρο φαίνεται να χτυπά διαδοχικά τα σταματημένα σκάφη, με τις προσκρούσεις να προκαλούν ζημιές.

Το βίντεο από τη στιγμή της πρόσκρουσης δημοσιεύθηκε από το Weather News Greece και αποτυπώνει καρέ-καρέ την αναστάτωση που προκλήθηκε στο λιμάνι.