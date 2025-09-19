Ιστιοφόρο έπλεε ακυβέρνητο μεταξύ Κύθνου και Σύρου -Διασώθηκαν οι έξι επιβαίνοντες [βίντεο] - iefimerida.gr

Ένα ιστιοφόρο με ελληνική σημαία έπλεε ακυβέρνητο την Πέμπτης στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κύθνου και Σύρου, λόγω απώλειας πηδαλίου.

Οι καιρικές συνθήκες ήταν αρκετά δυσμενείς, καθώς στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι, η ένταση των οποίων έφταναν ακόμη και τα 8 μποφόρ.

Στο σημείο έσπευσαν για παροχή συνδρομής ένα ρυμουλκό και ένα παραπλέον πλοίο και προχώρησαν στη διάσωση των έξι ατόμων που επέβαιναν στο σκάφος.

Δείτε βίντεο ντοκουμέντο με το ακυβέρνητο πλοίο στη φουρτουνιασμένη θάλασσα

Βάλλης: Η ασφάλεια στη θάλασσα πρέπει να είναι απόλυτη προτεραιότητα, η θάλασσα δεν συγχωρεί λάθη

Με αφορμή το περιστατικό, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών, Γεώργιος Βάλλης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Το εν λόγω περιστατικό με το ιστιοφόρο ανοικτά της Κύθνου, αναδεικνύει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο, ότι η ασφάλεια στη θάλασσα πρέπει να είναι απόλυτη προτεραιότητα. Όταν επικρατούν ισχυροί άνεμοι και πολλά μποφόρ, η τήρηση των μέτρων δεν είναι επιλογή, είναι υποχρέωση.

Απαιτείται αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο και εφαρμογή απαγορευτικών σε τέτοιες συνθήκες, ώστε να μην κινδυνεύουν τα παραπλέοντα σκάφη, ο κρατικός μηχανισμός που κινητοποιείται για διασώσεις και πάνω απ’ όλα οι ανθρώπινες ζωές.

Οφείλουμε να διασφαλίζουμε ότι τα σκάφη αποπλέουν μόνο όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν, ότι οι επιβάτες είναι πλήρως προστατευμένοι και ότι τα πληρώματα ακολουθούν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Η θάλασσα δεν συγχωρεί λάθη. Με σεβασμό στους κανόνες, και συνεχή επαγρύπνηση, μπορούμε να προλαμβάνουμε τα δυσάρεστα, και να κρατάμε τα ταξίδια και τις ανθρώπινες ζωές σε ασφάλεια».