ΙΣΠ: Θετική εξέλιξη η ανταπόκριση του ΕΟΠΥΥ στην κριτική για το Ψηφιακό Αποθετήριο -Τι δηλώνει ο Νίκος Πλατανησιώτης - iefimerida.gr

Θετική εξέλιξη για τους ιατρούς και τους παρόχους Υγείας χαρακτηρίζει ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιώς την αναπροσαρμογή των αρχικών τεχνικών απαιτήσεων που αφορά στην πλήρη εφαρμογή του Ψηφιακού Αποθετηρίου του ΕΟΠΥΥ.

Η νέα διοικούσα επιτροπή του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, ο ΙΣΠ, αλλά και άλλοι ιατρικοί σύλλογοι κάλεσαν τη διοίκηση του οργανισμού εγκαίρως να παράσχει επαρκές χρονικό περιθώριο προσαρμογής, ώστε η σημαντική αυτή ψηφιακή μεταρρύθμιση να εφαρμοστεί με ασφάλεια, τεχνική επάρκεια και χωρίς κίνδυνο για τις αποζημιώσεις των παρόχων.

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Ακολούθησαν οι διευκρινίσεις που έκανε ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), κ. Αθανάσιος Ζαμάνης, σύμφωνα με τις οποίες η πλήρης εφαρμογή του Ψηφιακού Αποθετηρίου δεν θα ξεκινήσει στην ημερομηνία που είχε προγραμματισθεί.

Σύμφωνα με τον ΕΟΠΥΥ, οι αλλαγές στις υπηρεσίες Master Data, που αφορούν την επικαιροποίηση της κωδικοποίησης LOINC και τη νέα υπηρεσία αντιστοίχισης των εξετάσεων με κωδικούς LOINC, δεν θα αποτελούν υποχρέωση από την 1η Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, θα καταστούν υποχρεωτικές από την 1η Νοεμβρίου 2026. Τα υπόλοιπα υποχρεωτικά πεδία καταχώρισης των αποτελεσμάτων παραμένουν σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου.

Πρώτο θετικό βήμα

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιώς θεωρεί ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα πρώτο θετικό βήμα προς την κατεύθυνση της ομαλής προσαρμογής των ιατρών, των διαγνωστικών εργαστηρίων και όλων των εμπλεκομένων στη νέα ψηφιακή διαδικασία. Επαναλαμβάνει μάλιστα πως η ψηφιακή μετάβαση αποτελεί σημαντική μεταρρύθμιση για το σύστημα Υγείας και μπορεί να συμβάλει στη διαφάνεια, στη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.

«Ωστόσο, η έναρξη της εφαρμογής δεν σημαίνει ότι έχουν αυτομάτως αντιμετωπιστεί όλα τα τεχνικά και λειτουργικά ζητήματα. Αντιθέτως, η πρώτη περίοδος λειτουργίας αναμένεται να δοκιμάσει στην πράξη την ετοιμότητα όλων των εμπλεκομένων», σημειώνει ο ΙΣΑ και συμπληρώνει:

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«Οι πιθανές αστοχίες ή παθογένειες της αρχικής περιόδου εφαρμογής ενός τόσο σύνθετου ψηφιακού συστήματος είναι πιθανό να εμφανιστούν. Για τον λόγο αυτό απαιτείται έγκαιρη καταγραφή, άμεση αντιμετώπιση και συνεχής τεχνική υποστήριξη».

Κρίσιμη η εκπαίδευση

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιώς τονίζει ότι καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχία του εγχειρήματος αποτελεί η έγκαιρη και αναλυτική εκπαίδευση όλων των υπόχρεων. Οι ιατροί, τα διαγνωστικά εργαστήρια, οι τεχνικές ομάδες και οι εταιρείες λογισμικού πρέπει να γνωρίζουν εγκαίρως τις τελικές απαιτήσεις και τις διαδικασίες που θα κληθούν να εφαρμόσουν.

Παράλληλα, απαιτείται σαφής και ολοκληρωμένη κατάρτιση όλων των εμπλεκομένων, ώστε να περιοριστούν τα λάθη κατά την έναρξη της νέας διαδικασίας. Κι αυτό πρέπει αν γίνει από εξειδικευμένους τεχνικούς και όχι από αυτοποιημένες θύρες μετάδοσης μηνυμάτων με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης.

Για τον ΙΣΠ έχει ιδιαίτερη σημασία η παροχή επαρκούς χρόνου για δοκιμές των συστημάτων, εντοπισμό τεχνικών αποκλίσεων και άμεση επίλυση προβλημάτων, καθώς και η εκπαίδευση από τους ειδικούς. Η εφαρμογή του νέου συστήματος δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να οδηγήσει σε αδικαιολόγητες περικοπές ή καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις των παρόχων για εξετάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί κανονικά.

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Ο πρόεδρος του ΙΣΠ και Α’ αντιπρόεδρος της διοικούσας επιτροπής του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), Νίκος Πλατανησιώτης

«Εισακούστηκαν οι παρατηρήσεις των ιατρικών συλλόγων»

Ο πρόεδρος του ΙΣΠ και Α’ αντιπρόεδρος της διοικούσας επιτροπής του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), Νίκος Πλατανησιώτης, δήλωσε τα εξής:

«Η αναπροσαρμογή των τεχνικών απαιτήσεων αποτελεί μία θετική εξέλιξη και δείχνει ότι υπάρχει περιθώριο προσαρμογής της διαδικασίας στις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας των παρόχων. Είναι πολύ θετικό ότι εισακούστηκαν οι παρατηρήσεις των ιατρικών συλλόγων, αλλά και φυσικά πως ύστερα από πολύ καιρό ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος έπαιξε καθοριστικά το θεσμικό ρόλο του για ένα θέμα που απασχολεί τον ιατρικό κόσμο.

Η ψηφιακή μετάβαση είναι αναγκαία και μπορεί να αποτελέσει σημαντικό βήμα εκσυγχρονισμού του συστήματος Υγείας. Για να πετύχει, όμως, χρειάζεται σωστή προετοιμασία, σαφείς οδηγίες, εκπαίδευση και ουσιαστική υποστήριξη των επαγγελματιών που καλούνται να εφαρμόσουν το νέο σύστημα.

Από την 1η Σεπτεμβρίου θα δοκιμαστεί στην πράξη η λειτουργία του Ψηφιακού Αποθετηρίου. Είναι απολύτως αναμενόμενο να παρουσιαστούν προβλήματα και τεχνικές αστοχίες στην πρώτη περίοδο εφαρμογής. Το ζητούμενο είναι αυτά να εντοπίζονται και να διορθώνονται άμεσα, χωρίς να μετακυλίεται το κόστος στους ιατρούς και στους παρόχους Υγείας και χωρίς να επηρεάζεται η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.

Είμαστε πολύ συγκεκριμένοι: Θεωρούμε απαραίτητο να ξεκινήσει άμεσα η εκπαίδευση των υπόχρεων και να υπάρξει πλήρης και έγκαιρη ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων.

Η ψηφιακή μεταρρύθμιση πρέπει να προχωρήσει. Πρέπει όμως να προχωρήσει σωστά, με ασφάλεια, τεχνική επάρκεια και σεβασμό στους επαγγελματίες Υγείας που θα κληθούν να την εφαρμόσουν.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιώς θα παρακολουθεί στενά την πορεία εφαρμογής του Ψηφιακού Αποθετηρίου και θα παρεμβαίνει, όπου απαιτείται, με στόχο την ομαλή λειτουργία του συστήματος, την προστασία των παρόχων και την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων».