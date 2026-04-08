Θεσσαλονίκη: Τραυματίστηκαν δύο παιδιά από πτώση δέντρων [βίντεο] - iefimerida.gr

Πτώσεις δέντρων σημειώθηκαν σήμερα το μεσημέρι σε διάφορα σημεία της Θεσσαλονίκης, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν από το μεσημέρι στην πόλη.



Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τέσσερα δέντρα έπεσαν στον δήμο Θεσσαλονίκης και ένα στην Καλαμαριά.

Η πιο σοβαρή περίπτωση καταγράφηκε στον άξονα της Αριστοτέλους, στην πλατεία Δικαστηρίων, και είχε ως αποτέλεσμα δύο ανήλικα παιδιά να υποστούν εκδορές στα χέρια.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τις πρώτες βοήθειες και αμέσως μετά οι ανήλικοι με τη συνοδό τους αποχώρησαν από το σημείο.

Όπως φαίνεται στο βίντεο της Voria.gr, το δέντρο στην πλατεία Δικαστηρίων, έπεσε πίσω από το άγαλμα Βενιζέλου. Στο σημείο έσπευσε συνεργαζόμενο συνεργείο του δήμου Θεσσαλονίκης για την κοπή και απομάκρυνση του δέντρου.

Ένα ακόμη δέντρο έπεσε και στην περιοχή του ΑΧΕΠΑ, μπροστά από το κέντρο αιμοδοσίας, επί της οδού Κυριάκου Μάτση. Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες της Voria το μεγάλο δέντρο καταπλάκωσε αυτοκίνητο, χωρίς ευτυχώς να αναφερθεί τραυματισμός.

τώση δέντρου σε ΙΧ, στην περιχοή του ΑΧΕΠΑ

Παράλληλα, πτώση δέντρου στις σιδηροδρομικές γραμμές, προκάλεσε για λίγη ώρα την διακοπή της κυκλοφορία των τρένων στο τμήμα Σίνδος - Θεσσαλονίκη.