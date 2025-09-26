Προ των πυλών η κακοκαιρία: Έκτακτο δελτίο εκδίδει η ΕΜΥ -Σε ποιες περιοχές αναμένονται φαινόμενα [χάρτης] - iefimerida.gr

Αισθητή επιδείνωση του καιρού αναμένεται από αύριο Σάββατο, κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας, με έντονα φαινόμενα, ισχυρούς ανέμους και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Η κακοκαιρία φέρνει μαζί της επικίνδυνα ύψη βροχής και αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών επεισοδίων σε περιοχές της δυτικής και νότιας Ελλάδας.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σταδιακά, φτάνοντας ακόμα και τα επίπεδα θυέλλης στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς σε πολλές περιοχές. Ασθενείς βροχοπτώσεις αναμένονται στην Αττική και συννεφιές με δυνατούς ανέμους στη Θεσσαλονίκη. Η κακοκαιρία θα συνεχιστεί και την Κυριακή, με ελαφρά μετατόπιση ανατολικότερα, χωρίς όμως να μειώνεται η ένταση στα δυτικά. Η νέα εβδομάδα αναμένεται επίσης άστατη, με διαδοχικά κύματα φθινοπωρινών κακοκαιριών που θα επηρεάσουν σταδιακά όλη τη χώρα, καθιστώντας αναγκαία την προσοχή των πολιτών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μαρουσάκης: Έρχεται το Σάββατο η κακοκαιρία -Βροχές και πτώση της θερμοκρασίας

Αισθητή επιδείνωση του καιρού αναμένεται από αύριο Σάββατο σε όλη τη χώρα, με έντονα φαινόμενα κυρίως στα δυτικά τμήματα, ισχυρούς ανέμους και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας. Η κακοκαιρία αναμένεται να δημιουργήσει συνθήκες επικινδυνότητας, ιδιαίτερα στις περιοχές που θα δεχθούν μεγάλα ύψη βροχής.

Σήμερα, στη χώρα μας επικρατεί μεγάλη βαροβαθμίδα προς το Αιγαίο, με δυνατούς βοριάδες. Από αύριο το μεσημέρι και απόγευμα, η κακοκαιρία θα ενισχυθεί καθώς θα συναντήσει τα θερμά νερά του Ιονίου Πελάγους, με αποτέλεσμα την αύξηση της έντασης των βροχοπτώσεων, κυρίως στα δυτικά και νότια παράλια της Πελοποννήσου, στη δυτική Στερεά και στο Ιόνιο. Κάποια φαινόμενα αναμένονται επίσης στη Θεσσαλία, τη Βοιωτία, την κεντρική και βόρεια Εύβοια, καθώς και στα βοριότερα τμήματα της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά στο Αιγαίο, φτάνοντας ακόμα και τα 8 μποφόρ, ενώ στα δυτικά ηπειρωτικά θα επικρατήσουν επίσης ισχυροί άνεμοι. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση και δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου, με περαιτέρω πτώση τις επόμενες ημέρες.

Στην Αττική αναμένονται ασθενείς βροχές κυρίως στα ανατολικά και βόρεια τμήματα, ενώ οι άνεμοι θα φτάσουν τα 9 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν συννεφιές και δυνατοί άνεμοι, με θερμοκρασία έως 25 βαθμούς.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Σάββατο, η κακοκαιρία θα εμφανιστεί με δύο διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ανατολικότερα της Πίνδου, οι περιοχές θα επηρεαστούν κυρίως από δυνατούς βοριάδες και περιορισμένα φαινόμενα. Δυτικότερα, όμως, οι σχηματισμοί νεφών θα πυκνώσουν, ενισχυόμενοι από τη θερμότητα του Ιονίου Πελάγους, δημιουργώντας συνθήκες έντονης βροχόπτωσης και ενδεχόμενης πλημμυρικής επικινδυνότητας.

Την Κυριακή, η κακοκαιρία θα κινηθεί ελαφρώς ανατολικότερα, χωρίς όμως να ξεπεράσει σε ένταση τα φαινόμενα της δυτικής Ελλάδας. Η θερμοκρασία θα συνεχίσει να πέφτει, με τις περισσότερες περιοχές να μην ξεπερνούν τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Η νέα εβδομάδα αναμένεται άστατη, με διαδοχικά κύματα κακοκαιριών που θα επηρεάσουν τη χώρα, προερχόμενα κυρίως από τη νότια Ιταλία. Οι πολίτες συνιστάται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς το φθινόπωρο έχει πλέον κάνει την είσοδό του, φέρνοντας έντονες καιρικές μεταβολές και την ανάγκη για επαγρύπνηση σε όλη τη χώρα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κολυδάς: Έρχεται επιδείνωση του καιρού από το Σάββατο το απόγευμα

Μία νέα διαταραχή στη νότια Ιταλία αναμένεται να προκαλέσει επιδείνωση του καιρού στην Ελλάδα από αύριο το απόγευμα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά.

Το μεσημέρι αναμένεται η έκδοση επίσημου έκτακτου δελτίου από την ΕΜΥ, ενώ οι περιοχές που θα επηρεαστούν παραμένουν οι ίδιες που είχαν αναφερθεί στις προηγούμενες ενημερώσεις. Αναλυτικά στοιχεία και οδηγίες για την πορεία της κακοκαιρίας θα περιλαμβάνονται στα δελτία ειδήσεων, με στόχο την καλύτερη ενημέρωση και προστασία των πολιτών.

«Καλημέρα σας. Η διαταραχή (trough) στη νότια Ιταλία θα είναι αυτή που θα προκαλέσει την επιδείνωση του καιρού στη χώρα μας από αύριο το απόγευμα. Εν αναμονή του επίσημου έκτακτου από την ΕΜΥ το μεσημέρι. Για το ποιες περιοχές θα επηρεαστούν ισχύουν όσα έχουμε αναφέρει στις προηγούμενες αναρτήσεις. Αναλυτικά και περισσότερα στα δελτία ειδήσεων του».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ:

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (26/9)



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στα ηπειρωτικά και την Κρήτη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους κατά διαστήματα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και βαθμιαία στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια και τα νησιά του Αιγαίου τους 25 με 27 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 27 με 28 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους με 29 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους κατά διαστήματα στη δυτική και κεντρική Μακεδονία.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους κατά διαστήματα.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο από το μεσημέρι βόρειοι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 28 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 28 και στις Σποράδες έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στη βόρεια Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και στις Κυκλάδες τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα βόρεια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και από το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 26 και στα Δωδεκάνησα έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικούς όμβρους στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 και από το απόγευμα 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ (27/9)



Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά και την Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Τα φαινόμενα από το απόγευμα στα δυτικά θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο τη νύχτα πιθανόν να είναι ισχυρές.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 6 με 7 και μέχρι και τις πρωινές ώρες στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει στα βόρεια τους 24 με 25, στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα τους 26 με 27 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ (28/9)



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυξημένες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα στα δυτικά, κυρίως στη δυτική Πελοπόννησο πιθανόν μέχρι το απόγευμα να είναι ισχυρά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ .

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ (29/9)



Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και βόρεια και βαθμιαία και στην υπόλοιπη χώρα. Στα δυτικά τα φαινόμενα που πιθανόν να είναι τοπικά έντονα τις πρωινές ώρες το βράδυ θα σταματήσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά αρχικά νότιοι και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί σε χαμηλότερα για την εποχή επίπεδα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ (30/9)



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυξημένες νεφώσεις κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.