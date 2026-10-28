Ισχυρές βροχοπτώσεις σε Μαγνησία και Σποράδες: Πάνω από 110 χιλιοστά η βροχή στην Πορταριά [χάρτης] - iefimerida.gr

Μαγνησία και Σποράδες κατέγραψαν σήμερα τα μεγαλύτερα ύψη βροχής, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
Όπως επισημαίνεται από το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, σημαντικές βροχοπτώσεις εκδηλώθηκαν σήμερα κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, στη Χαλκιδική, στην Εύβοια, στην Κρήτη και σε νησιά του Αιγαίου.
Συγκεκριμένα, έως τις 17:40 τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν σε Μαγνησία (Πορταριά - 112 χιλιοστά, Ζαγορά - 104 χιλιοστά) και στις Σποράδες (Σκιάθος - 102 χιλιοστά).
Στον χάρτη του ΕΑΑ/ΜΕΤΕΟ, παρουσιάζεται η κατανομή της βροχόπτωσης στη χώρα, σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών.
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