Ισχυρές βροχοπτώσεις σε Μαγνησία και Σποράδες: Πάνω από 110 χιλιοστά η βροχή στην Πορταριά [χάρτης] - iefimerida.gr

Μαγνησία και Σποράδες κατέγραψαν σήμερα τα μεγαλύτερα ύψη βροχής, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Όπως επισημαίνεται από το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, σημαντικές βροχοπτώσεις εκδηλώθηκαν σήμερα κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, στη Χαλκιδική, στην Εύβοια, στην Κρήτη και σε νησιά του Αιγαίου.

Συγκεκριμένα, έως τις 17:40 τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν σε Μαγνησία (Πορταριά - 112 χιλιοστά, Ζαγορά - 104 χιλιοστά) και στις Σποράδες (Σκιάθος - 102 χιλιοστά).

Στον χάρτη του ΕΑΑ/ΜΕΤΕΟ, παρουσιάζεται η κατανομή της βροχόπτωσης στη χώρα, σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών.