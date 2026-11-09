Πώς γίνεται το «λίφτινγκ» σε 14 ιστορικούς συρμούς του ΗΣΑΠ -Βίντεο από τις εργασίες ολικής ανακατασκευής στον Βόλο - iefimerida.gr

Σε νέα εποχή περνούν οι 14 ιστορικοί συρμοί του ΗΣΑΠ μέσα από το πρόγραμμα ολικής ανακατασκευής της Γραμμής 1 του Μετρό της Αθήνας .

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο πρώτος ανακατασκευασμένος συρμός της Γραμμής 1 τέθηκε σε λειτουργία, με τον δεύτερο να αναμένεται τον Δεκέμβριο. Η σταδιακή παράδοση και των 14 συρμών, που ανακατασκευάζονται στον Βόλο, θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2027.

Το εγχείρημα, πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα, στοχεύει σε έναν πιο σύγχρονο και αξιόπιστο ΗΣΑΠ. Με την ολοκλήρωση του έργου, οι χρονοαποστάσεις σε ώρες αιχμής αναμένεται να μειωθούν κάτω από τα έξι λεπτά.

Οι τεχνικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν αντικατάσταση συστημάτων έλξης και πέδησης, εγκατάσταση CCTV και εξοπλισμού για ΑμεΑ. Μετά την επισκευή, κάθε συρμός υποβάλλεται σε στατικές και δυναμικές δοκιμές πριν τεθεί σε λειτουργία στην Αθήνα.

Η ανακατασκευή αναβαθμίζει την εμπειρία των επιβατών με αυξημένη ασφάλεια μέσω συστημάτων παρακολούθησης, βελτιωμένη προσβασιμότητα για ΑμεΑ και μεγαλύτερη άνεση χάρη σε νέο εξοπλισμό, φωτισμό LED και αναβαθμισμένο κλιματισμό.

Οι 14 συρμοί, 8ης παραλαβής, κατασκευάστηκαν το 1985 από τις εταιρείες Siemens/MAN και κυκλοφορούν στη Γραμμή 1 για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες.

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Τώρα, οι συρμοί υποβάλλονται σε εκτεταμένη ανακατασκευή με στόχο να αποκτήσουν σύγχρονα τεχνολογικά χαρακτηριστικά, αναβαθμισμένα συστήματα ασφάλειας και βελτιωμένες συνθήκες εξυπηρέτησης των επιβατών εξασφαλίζοντας τουλάχιστον 25, ακόμη, χρόνια λειτουργίας.

Παραδόθηκε ο πρώτος - Μέχρι το τέλος του 2027 σταδιακά όλοι οι υπόλοιποι

Ο πρώτος ανακατασκευασμένος συρμός τέθηκε σε λειτουργία στις αρχές Οκτωβρίου, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα στο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του τροχαίου υλικού της ιστορικής γραμμής της Αθήνας.

Οι εργασίες εκτελούνται στις εγκαταστάσεις της Α΄ Βιομηχανικής Περιοχής (Α΄ ΒΙΠΕ) Βόλου και προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς, προκειμένου τον Δεκέμβριο να φθάσει στην Αθήνα και ο δεύτερος συρμός.

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Ο τρίτος αναμένεται να παραδοθεί τον Φεβρουάριο του 2027, μέχρι την άνοιξη ακόμη 2 συρμοί και σταδιακά να έχουν παραδοθεί μέχρι το τέλος του 2027 και οι υπόλοιποι, με βάση και το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης της ΣΤΑΣΥ με την ισπανική εταιρεία CAF.

«Lifting» σε 14 ιστορικούς συρμούς του ΗΣΑΠ – Βίντεο από τις εργασίες ολικής ανακατασκευής στον Βόλο

«Lifting» σε 14 ιστορικούς συρμούς του ΗΣΑΠ – Βίντεο από τις εργασίες ολικής ανακατασκευής στον Βόλο

Το πρόγραμμα ανακατασκευής των 72 βαγονιών του ΗΣΑΠ, προϋπολογισμού 71,7 εκατ. ευρώ χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.

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Αθανάσιος Κοτταράς: Ένα πρωτόγνωρο εγχείρημα για τα ελληνικά δεδομένα- Χρονοαποστάσεις κάτω των 6 λεπτών σε ώρες αιχμής

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΣΤΑ.ΣΥ., Αθανάσιο Κοτταρά, σε καθημερινή βάση περίπου 60-70 άτομα υπό την τεχνογνωσία της αναδόχου εταιρείας CAF, προχωρούν στο «lifting» των συρμών.

Με το που ολοκληρώνεται η ανακαίνιση σε έναν από τους τέσσερις συρμούς και έχει περάσει και τις στατικές δοκιμές, μεταφέρεται στην Αθήνα, στη βάση της ΣΤΑΣΥ στα Σεπόλια για να γίνουν και οι δυναμικές δοκιμές, στη συνέχεια βγαίνει στη λειτουργία, ενώ στη βάση μεταφέρεται ο επόμενος, προχωρώντας έτσι σταδιακά η διαδικασία η ολιστική ανακατασκευή όλων των συρμών.

«Πρόκειται για ένα πρωτόγνωρο εγχείρημα για τα ελληνικά δεδομένα, καθώς η εκτεταμένη ανακατασκευή συρμών πραγματοποιείται για πρώτη φορά στη χώρα μας» δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της ΣΤΑΣΥ.

«Στόχος μας είναι ένας ΗΣΑΠ πιο σύγχρονος, προσβάσιμος και αξιόπιστος, με περισσότερα δρομολόγια και μικρότερες χρονοαποστάσεις και καλύτερη καθημερινή εμπειρία για κάθε επιβάτη» προσέθεσε ο κος Κοτταράς, επισημαίνοντας πως με την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται η διέλευση των συρμών στη Γραμμή 1 να πέσει κάτω από τα 6 λεπτά - τις ώρες αιχμής - από 7 λεπτά που είναι σήμερα.

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Νέο τροχαίο υλικό στο υφιστάμενο αμάξωμα

Ειδικότερα, οι εργασίες περιλαμβάνουν:

Αντικατάσταση του συστήματος έλξης και εγκατάσταση νέων κινητήρων εναλλασσόμενου ρεύματος.

Αντικατάσταση του συστήματος ελέγχου πέδησης.

Αντικατάσταση των μηχανισμών θυρών επιβατών.

Εγκατάσταση νέου ηλεκτρολογικού και πνευματικού εξοπλισμού.

Τοποθέτηση συστημάτων κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης (CCTV), με κάμερες στο εσωτερικό και περιμετρικά των συρμών.

Διαμόρφωση ειδικών χώρων για την εξυπηρέτηση επιβατών με αναπηρία και τη μεταφορά αμαξιδίων.

Αντικατάσταση παραθύρων, δαπέδων και καθισμάτων.

Εγκατάσταση οθόνης ελέγχου του συρμού στην καμπίνα του οδηγού.

Τοποθέτηση σύγχρονων οθονών ενημέρωσης και πληροφόρησης επιβατών.

Αναβάθμιση του εσωτερικού, με νέες πλευρικές επενδύσεις και φωτισμό LED.

Αναβάθμιση του συστήματος κλιματισμού.

Γενική επισκευή και επανατοποθέτηση του εξοπλισμού που διατηρείται.

Τα επόμενα στάδια είναι η επισκευή και βαφή του αμαξώματος, τοποθέτηση νέων καλωδιώσεων και σωληνώσεων, η εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού, η επανατοποθέτηση του επισκευασμένου εξοπλισμού που διατηρείται. Το τελευταίο στάδιο στο Βόλο -πριν αναχωρήσουν οι συρμοί για τις εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ στα Σεπόλια - είναι η διενέργεια των στατικών δοκιμών.

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Εν συνεχεία τα βαγόνια μεταφέρονται οδικώς στις εγκαταστάσεις στα Σεπόλια, όπου εκεί πραγματοποιούνται:

-Η συναρμολόγηση των βαγονιών σε ολοκληρωμένο συρμό.

-Η ολοκλήρωση των στατικών δοκιμών.

-Η έναρξη των δυναμικών δοκιμών στη γραμμή δοκιμών των Σεπολίων.

-Η ολοκλήρωση των δυναμικών δοκιμών και η προσομοίωση λειτουργίας στη Γραμμή 1.

-Η εκπαίδευση οδηγών και τεχνικού προσωπικού.

Η διαδικασία αυτή διασφαλίζει ότι κάθε συρμός υποβάλλεται στους απαραίτητους τεχνικούς και λειτουργικούς ελέγχους πριν από την ένταξή του στην επιβατική λειτουργία.

Τι αλλάζει για τους επιβάτες

Η ανακατασκευή, σύμφωνα με την διοίκηση της ΣΤΑΣΥ, αναβαθμίζει συνολικά την εμπειρία μετακίνησης στη Γραμμή 1, με παρεμβάσεις που αφορούν, τόσο την αξιοπιστία, την άνεση και την προσβασιμότητα.

Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από συρμούς με: