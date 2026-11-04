Νέες παρεμβάσεις στον ΗΣΑΠ, οι πρώτες μετά το 2011 - Τι περιλαμβάνουν οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης της Γραμμής 1 - iefimerida.gr

Υπεγράφη σήμερα στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου συντήρησης και αποκατάστασης της σιδηροδρομικής Γραμμής 1 του ΗΣΑΠ.

Η σύμβαση ύψους 4.851.850,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) υπεγράφη παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργου Κώτσηρα, και του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών, Στέλιου Σακαρέτσιου, από εκπροσώπους της ΣΤΑ.ΣΥ και της αναδόχου κοινοπραξίας «Σιδηροδρομικά Έργα Α.Τ.Ε. – Λεονάρδος Ρήγας Τεχνική Α.Ε.»

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Η διάρκεια του έργου στον ΗΣΑΠ ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ η υλοποίησή του χρηματοδοτείται από πόρους της ΣΤΑ.ΣΥ.

Το έργο αφορά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης της σιδηροδρομικής επιδομής σε μήκος 16 χλμ. γραμμής, καθώς και σε 60 αλλαγές τροχιάς.

Οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των φθορών από τη χρήση, στη διατήρηση υψηλών προδιαγραφών ασφάλειας και αξιοπιστίας, αλλά και στη βελτίωση των χρόνων εκτέλεσης των δρομολογίων.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

Αντικατάσταση σιδηροτροχιών σε καμπύλες τροχιές και εκτέλεση αλουμινοθερμικών συγκολλήσεων.

Διενέργεια μετρήσεων για τον ακριβή προσδιορισμό των απαιτούμενων παρεμβάσεων.

Προμήθεια και διάστρωση σκύρων, καθώς και οριζοντιογραφική και υψομετρική τακτοποίηση της κύριας γραμμής και των αλλαγών τροχιάς.

Αποκατάσταση της επιδομής στην περιοχή της Κύμης.

Ελέγχους στα συστήματα πρόσδεσης των οδηγητήριων σιδηροτροχιών.

Ελέγχους στερέωσης των συστημάτων πρόσδεσης στρωτήρων σε μεταλλικές γέφυρες.

Αντικατάσταση βελόνης και αντιβελόνης στις αλλαγές τροχιάς.

Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της νύχτας, ώστε να περιοριστεί η επίδρασή τους στην καθημερινή μετακίνηση των επιβατών. Κάθε τμήμα, στο οποίο θα εκτελούνται παρεμβάσεις, θα παραδίδεται το πρωί σε κανονική κυκλοφορία.

Οι τελευταίες αντίστοιχες παρεμβάσεις στο δίκτυο του ΗΣΑΠ πραγματοποιήθηκαν το 2011, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της έγκαιρης συντήρησης των υποδομών.

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Νέες παρεμβάσεις για πιο αξιόπιστα και ταχύτερα δρομολόγια

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας δήλωσε: «Η έγκαιρη και προληπτική συντήρηση των υποδομών είναι κομβικής σημασίας για την ανθεκτικότητα, την ασφάλεια και την εύρυθμη λειτουργία των μέσων σταθερής τροχιάς. Με τις εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών στις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό να οδεύουν προς ολοκλήρωση, επεκτείνουμε τις παρεμβάσεις συντήρησης και στη Γραμμή 1, έναν από τους βασικότερους άξονες των αστικών μετακινήσεων στην πρωτεύουσα.

Το έργο αυτό αποτελεί μέρος ενός ολοκληρωμένου προγράμματος εκσυγχρονισμού του ΗΣΑΠ, που είναι σε εξέλιξη και περιλαμβάνει την ανακατασκευή συρμών, τη συντήρηση των υποδομών και την ανακαίνιση των σταθμών. Με τις παρεμβάσεις αυτές δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για σταδιακή αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων, θωρακίζουμε την αξιοπιστία του δικτύου και βελτιώνουμε τις συνθήκες μετακίνησης χιλιάδων επιβατών. Σταθερή μας επιδίωξη είναι η αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών και η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών».

«Με το συγκεκριμένο έργο, προχωράμε σε εκτεταμένες παρεμβάσεις στη Γραμμή 1, αντιμετωπίζοντας φθορές που έχουν συσσωρευτεί από τη μακροχρόνια χρήση του δικτύου και ενισχύοντας την επιχειρησιακή του αξιοπιστία. Στόχος μας δεν είναι μόνο η διατήρηση υψηλών επιπέδων ασφάλειας, αλλά και η βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας του ΗΣΑΠ, με θετικό αντίκτυπο στους χρόνους εκτέλεσης των δρομολογίων και στην εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού», υπογράμμισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΤΑ.ΣΥ Αθανάσιος Κοτταράς και κατέληξε: «Επενδύουμε στις υποδομές μας, γιατί η αναβάθμιση των δημόσιων συγκοινωνιών ξεκινά από τη διασφάλιση της ποιότητας και της αξιοπιστίας τους».

«Η Κοινοπραξία αναλαμβάνει το έργο συντήρησης της Σκυρογραμμής της Γραμμής 1 της ΣΤΑ.ΣΥ. που περιλαμβάνει γενικές εργασίες συντήρησης της γραμμής, όπως επιθεώρηση της γραμμής πάνω στις γέφυρες, διορθώσεις οριζοντιογραφικές και υψομετρικές, αντικατάσταση στρωτήρων και σιδηροτροχιών (όπου απαιτείται), συντήρηση αλλαγών τροχιάς, σκυρόστρωση, κτλ. Η Σκυρογραμμή της γραμμής 1 της ΣΤΑ.ΣΥ. είχε ανακαινιστεί πλήρως το 2011. Με τη σύμβαση αυτή θα εκτελεστούν εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών από τη χρήση του δικτύου. Τα μέλη της Κοινοπραξίας, που διαθέτουν πολύχρονη εμπειρία σε έργα συντήρησης σιδηροδρομικών δικτύων, συναισθανόμενα τη σπουδαιότητα του έργου για τις Αστικές Συγκοινωνίες της Αθήνας, θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια, ώστε να παραδοθεί ένα άρτιο έργο σύμφωνα με τη μελέτη, εντός του συμβατικού χρόνου», υποστήριξε σε δήλωσή της η Κοινοπραξία «Λεονάρδος Ρήγας Τεχνική Α.Ε. – Σιδηροδρομικά Έργα ΑΤΕ».

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ΑΠΕ-ΜΠΕ