ΙΣΑ: Πρόγραμμα υποτροφιών ύψους 70.000 ευρώ, για 14 πρωτοετείς φοιτητές στις επτά ιατρικές σχολές της χώρας - iefimerida.gr

Με σκοπό τη στήριξη νέων φοιτητών να σπουδάσουν μακριά από την πόλη τους λόγω οικονομικών δυσχερειών, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών προχωρά σε μια ενέργεια με υψηλό συμβολισμό αλλά και ουσιαστικό αντίκρισμα.

Έπειτα από σχετική εισήγηση του προέδρου, κ. Γιώργου Πατούλη, το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, τη χορήγηση 14 υποτροφιών σε πρωτοετείς φοιτητές κατοίκους Αθηνών, στα επτά Πανεπιστήμια της χώρας.



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Η επιλογή των υποτρόφων θα πραγματοποιηθεί με αυστηρά κοινωνικά κριτήρια, κατόπιν αξιολόγησης και σχετικών εισηγήσεων από τις αρμόδιες αρχές των επτά ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Από κάθε Πανεπιστήμιο θα αναδειχθούν δύο φοιτητές, καθένας εκ των οποίων θα λάβει ως εφάπαξ οικονομική ενίσχυση το ποσό των 5.000 ευρώ. Το συνολικό ύψος του προγράμματος υποτροφιών ανέρχεται στα 70.000 ευρώ.



Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να δρομολογηθούν όλες οι σχετικές ενέργειες και διαδικασίες σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια για την άμεση υλοποίηση του προγράμματος.



«Η συγκεκριμένη δράση κοινωνικής ευθύνης χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τις τακτικές εισφορές των ιατρών-μελών του ΙΣΑ. Πρόκειται για την πρώτη από μια σειρά ενεργειών που σχεδιάζονται το επόμενο διάστημα, με στόχο τη στήριξη τόσο των φοιτητών όσο και των νέων ιατρών στα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.



Σχολιάζοντας το θέμα, ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης, προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Στεκόμαστε σταθερά δίπλα στους νέους που ξεκινούν τις σπουδές τους με όνειρα και δυνατότητες, αλλά καλούνται να υπερπηδήσουν σημαντικά οικονομικά εμπόδια. Σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια και με απόλυτα διαφανή, κοινωνικά κριτήρια, διασφαλίζουμε ότι η στήριξη αυτή θα φτάσει σε εκείνους που την έχουν πραγματικά ανάγκη. Οι υποτροφίες αυτές προέρχονται από το υστέρημα των ιατρών-μελών μας, τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά για τη διαρκή και ανιδιοτελή προσφορά τους στην κοινωνία. Η ενίσχυση της νέας γενιάς δεν είναι απλώς ένα χρέος αλληλεγγύης, αλλά μια ουσιαστική επένδυση στη γνώση και στο μέλλον της πατρίδας μας».

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ΑΠΕ-ΜΠΕ

