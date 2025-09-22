Ηράκλειο: Υπέκυψε η 36χρονη στα εγκαύματα από τη φωτιά στο γήπεδο της Αμμουδάρας -Δεύτερο θύμα της τραγωδίας - iefimerida.gr

Νεκρή κατέληξε η 36χρονη γυναίκα που νοσηλευόταν στο Θριάσιο με εκτεταμένα εγκαύματα, έπειτα από τη φωτιά που ξέσπασε στα αποδυτήρια του γηπέδου ΕΓΟΗ στην Αμμουδάρα Ηρακλείου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του ekriti.gr, η γυναίκα είχε εγκλωβιστεί στον χώρο μαζί με τον 40χρονο άνδρα, ο οποίος επίσης υπέκυψε λίγες ημέρες νωρίτερα. Και οι δύο έδωσαν μάχη για τη ζωή τους, χωρίς όμως να τα καταφέρουν.

Η μεταφορά και η νοσηλεία της 36χρονης από το Ηράκλειο

Αρχικά μεταφέρθηκαν στο ΠΑΓΝΗ με σοβαρά εγκαύματα και στη συνέχεια διακομίστηκαν αεροπορικώς στο Θριάσιο, που διαθέτει εξειδικευμένο κέντρο εγκαυμάτων. Παρά την ιατρική φροντίδα, δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή.

Το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής ερευνά ακόμη τις συνθήκες της πυρκαγιάς. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πιθανή ανάφλεξη κοντά σε γεννήτρια, χωρίς ωστόσο να έχει ολοκληρωθεί το πόρισμα.