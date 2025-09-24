Ηράκλειο: Εμφανίστηκαν ως υπάλληλοι ΔΕΔΔΗΕ και άρπαξαν τα κοσμήματα ηλικιωμένης -«Ο χρυσός τραβά το ηλεκτρικό ρεύμα» - iefimerida.gr

Ολόκληρη παράσταση έστησαν επιτήδειοι για να εξαπατήσουν ηλικιωμένη γυναίκα σε κεντρική περιοχή του Ηρακλείου, προκειμένου να αρπάξουν τα κοσμήματά της.

Η μέθοδος ήταν απλή, αλλά κατάφεραν να προκαλέσουν σύγχυση και αναστάτωση στην ηλικιωμένη γυναίκα, και να την υποχρεώσουν να βγάλει τα κοσμήματά της από τα συρτάρια, προκειμένου οι δύο τουλάχιστον δράστες να βρουν την ευκαιρία και να τα αρπάξουν.

Χτύπησαν την πόρτα της ανυποψίαστης γυναίκας μέρα - μεσημέρι, και συστήθηκαν ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ. «Στην περιοχή σας, υπάρχει διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος και κάνουμε έλεγχο!», είπαν. Η ηλικιωμένη πείστηκε και επέτρεψε στους «τεχνικούς» να κάνουν την έρευνα που ζητούσαν. Και τότε ξεκίνησε το... θέατρο.

Ο ένας είχε μείνει στο εσωτερικό του σπιτιού και ο άλλος έξω, υποτίθεται ότι έκανε τις μετρήσεις. Με υπηρεσιακό ύφος έδινε εντολές «βγάλτε τις συσκευές από τις πρίζες!» και υποτίθεται επικοινωνούσε με τον συνάδελφό του τηλεφωνικά αναζητώντας τη... μυστηριώδη διαρροή.

«Ο χρυσός τραβά το ηλεκτρικό ρεύμα»

Αφού αναστάτωσαν την ηλικιωμένη, προκαλώντας της ένταση, της ζήτησαν να βγάλει από τα συρτάρια τα κοσμήματά της διότι... «ο χρυσός τραβά το ηλεκτρικό ρεύμα[!]» και να τα ακουμπήσει στο τραπέζι. Τα υπόλοιπα ήταν ζήτημα χρόνου. Οι υποτιθέμενοι υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ, έφυγαν από το σπίτι μαζί με τα χρυσαφικά της γυναίκας και εξαφανίστηκαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Το περιστατικό έχει καταγγελθεί στις αρχές και όπως αναφέρουν πληροφορίες του cretalivenews, δεν ήταν το μοναδικό που έλαβε χώρα το πρωί της Τετάρτης σε κεντρικές γειτονιές του Ηρακλείου.