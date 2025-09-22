Φωτιά σε αποδυτήρια γηπέδου στο Ηράκλειο: Θλίψη για το θάνατο της 36χρονης Μαρίας -«Ήσουν ένας άγγελος...» - iefimerida.gr

Η 36χρονη Μαρία άφησε χθες την τελευταία της πνοή στο Θριάσιο Νοσοκομείο, έπειτα από τα βαρύτατα εγκαύματα που υπέστη στη φωτιά στα αποδυτήρια του γηπέδου ΕΓΟΗ, στο Ηράκλειο, στα τέλη Αυγούστου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το cretapost.gr, οι αναρτήσεις φίλων και γνωστών της στα social media είναι συγκλονιστικές, με πολλούς να μιλούν για τον χαρακτήρα και την καλοσύνη της. «Ήσουν ένας άγγελος και επέστρεψες εκεί όπου ανήκεις», αναφέρουν χαρακτηριστικά, ενώ άλλοι δεν μπορούν να πιστέψουν ότι δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή.

Υπενθυμίζεται ότι στις 26 Αυγούστου είχε καταλήξει και ο 40χρονος Νίκος, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά στην ίδια φωτιά.

Πώς έγινε το τραγικό περιστατικό

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του cretapost.gr, η φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 22 Αυγούστου, όταν η Μαρία και ο Νίκος βρίσκονταν στα αποδυτήρια του ΕΓΟΗ. Η πυροσβεστική έσπευσε με πέντε οχήματα και 20 άνδρες, απεγκλωβίζοντας την 36χρονη σε ημιλιπόθυμη κατάσταση.

Αμφότεροι μεταφέρθηκαν αρχικά με ασθενοφόρα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου διασωληνώθηκαν και εισήχθησαν στη ΜΕΘ. Λίγες μέρες αργότερα η Μαρία διακομίστηκε με αεροδιακομιδή στο Λάτσειο Κέντρο Εγκαυμάτων του Θριάσιου, όπου και υπέκυψε στα τραύματά της.

Σπαρακτικές αναρτήσεις για την 36χρονη στο Ηράκλειο: