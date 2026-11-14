 Ηράκλειο: Ταυτοποιήθηκαν δύο άτομα για διοργάνωση και συμμετοχή σε αυτοσχέδιους αγώνες πυγμαχίας
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ταυτοποιήθηκαν δύο άτομα για διοργάνωση και συμμετοχή σε αυτοσχέδιους αγώνες πυγμαχίας

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
Ηράκλειο περιπολικό
Περιπολικό © EUROKINISSI/ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ΑΡΧΕΙΟΥ

Στην ταυτοποίηση δύο ανδρών, ηλικίας 30 και 34 ετών, για εμπλοκή τους σε υπόθεση, με επίκεντρο αυτοσχέδιους αγώνες πυγμαχίας σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου, προχώρησαν αστυνομικοί του Α΄ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου.

Η υπόθεση έγινε γνωστή μέσα από δημοσιεύματα, ενώ οι αστυνομικοί κατάφεραν να φτάσουν στην ταυτοποίηση μέσω συγκέντρωσης, ανάλυσης και αξιοποίησης προανακριτικού υλικού. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις του νόμου περί ερασιτεχνικού και παγγελματικού αθλητισμού, ενώ ο 30χρονος συνελήφθη επιπλέον για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 34χρονος ως εκπαιδευτής πυγμαχίας, διοργάνωσε αυτοσχέδιο αγώνα πυγμαχίας σε δημόσιο χώρο στον οποίο συμμετείχε ο 30χρονος, χωρίς να διαθέτει απαιτούμενη άδεια διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης, σε ακατάλληλο χώρο και χωρίς την προβλεπόμενη ιατρική κάλυψη, εκθέτοντας σε κίνδυνο τους συμμετέχοντες. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 30χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κάνναβης και ζυγαριά ακριβείας. Η προανάκριση διενεργείται από το Α' Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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