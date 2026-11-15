 Ηράκλειο: Συνελήφθησαν οι γονείς του 1,5 έτους παιδιού που πέθανε από κατάποση βενζίνης
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Συνελήφθησαν οι γονείς του 1,5 έτους παιδιού που πέθανε από κατάποση βενζίνης

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
παγνη εξωτερικα
Το νοσοκομείο ΠΑΓΝΗ στην Κρήτη

Στη σύλληψη των γονιών του 18 μηνών παιδιού που πέθανε μετά από κατάποση βενζίνης προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. στο Ηράκλειο.

Το παιδί μεταφέρθηκε το απόγευμα της Κυριακής (15/11) στο ΠΑΓΝΗ, έπειτα από περιστατικό κατάποσης βενζίνης στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών ωστόσο, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Το παιδί διακομίστηκε στο νοσοκομείο σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση, με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών να κινητοποιείται άμεσα. Οι γιατροί προχώρησαν σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και κατάφεραν αρχικά να το επαναφέρουν.

Λίγο αργότερα ωστόσο, το παιδί έφυγε από τη ζωή.

Πλέον, στην ΕΛ.ΑΣ. εξετάζουν όλες τις παραμέτρους της υπόθεσης και το ενδεχόμενο ευθύνης των γονέων του άτυχου μωρού.

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