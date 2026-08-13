Ηράκλειο: Χειροπέδες σε ζευγάρι με 1,7 κιλά κοκαΐνης και ενέσεις με αναβολικά - Τους έπιασαν όταν τα έδιναν σε 32χρονο - iefimerida.gr

Στα χέρια της ΕΛΑΣ τρία άτομα στο Ηράκλειο, τα οποία κατηγορούνται για κατοχή και διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων κοκαΐνης και αναβολικών σκευασμάτων.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Τετάρτης 12/8, όταν αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών εντόπισαν 35χρονο Έλληνα και 22χρονη Ελληνίδα να επιβαίνουν σε δίκυκλη μοτοσικλέτα και να δίνουν τσάντα σε 32χρονο αλλοδαπό.

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Στη συνέχεια, ακολούθησε αστυνομική επιχείρηση και έρευνα στην κατοικία του 32χρονου, όπου εντοπίστηκε μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών και αναβολικών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κατασχέθηκαν:

1 κιλό και 772 γραμμάρια κοκαΐνης

3.550 αναβολικά δισκία

736 αναβολικά ενέσιμα σκευάσματα

2.100 ευρώ

3 κινητά τηλέφωνα

Παράλληλα, οι αστυνομικοί κατάσχεσαν δύο μοτοσικλέτες και ένα ΙΧ αυτοκίνητο, τα οποία φέρονται να χρησιμοποιούνταν για τη διευκόλυνση της διακίνησης.

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για τις σχετικές παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και άλλες αξιόποινες πράξεις.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, για να διαπιστωθεί η έκταση της φερόμενης δραστηριότητας και τυχόν εμπλοκή άλλων προσώπων.