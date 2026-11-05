Ηράκλειο: Συνελήφθη 16χρονος για τουλάχιστον 40 διαρρήξεις σε αυτοκίνητα -Ψάχνουν 19χρονο συνεργό - iefimerida.gr

Στα χέρια της ΕΛΑΣ βρίσκεται 16χρονος υπήκοος Βουλγαρίας, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε σε πάνω από 40 διαρρήξεις σταθμευμένων αυτοκινήτων και σχολικών κυλικείων στο Ηράκλειο Κρήτης.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου ταυτοποίησαν έναν 19χρονο, αλβανικής καταγωγής και κάτοχο ελληνικής ταυτότητας, ο οποίος φέρεται να είχε ενεργό συμμετοχή στις διαρρήξεις.

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Για τον εντοπισμό των δύο νεαρών, οι αστυνομικοί εξέτασαν υλικό από κάμερες ασφαλείας στις περιοχές όπου σημειώθηκαν τα περιστατικά και κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη τους.

Διαδοχικές διαρρήξεις και ζημιές σε οχήματα

Οι υποθέσεις αντιμετωπίζονταν ως μεμονωμένα περιστατικά. Όμως, διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για σειρά διαρρήξεων, καθώς οι δράστες φέρονται να έσπαγαν διαδοχικά τα τζάμια σταθμευμένων αυτοκινήτων, προκαλώντας αλλεπάλληλες καταγγελίες από πολίτες.

Η συχνότητα των περιστατικών και η έκταση των ζημιών κινητοποίησαν τις αρχές, καθώς η δράση των εμπλεκομένων είχε προκαλέσει ανησυχία στην περιοχή και σημαντική οικονομική επιβάρυνση στους ιδιοκτήτες των οχημάτων.