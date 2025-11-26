Ηράκλειο: Στις φλόγες παραδόθηκε αποθήκη με τρόφιμα και χαρτικά είδη -Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής - iefimerida.gr

Μεγάλη κινητοποίηση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία στο Ηράκλειο Κρήτης για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε αποθήκη τροφίμων και χαρτικών ειδών, στην περιοχή Άγιος Ρωμανός.

Η φωτιά ξέσπασε νωρίτερα το βράδυ της Τρίτης μεταξύ Ελιάς και Επισκοπής του Δήμου Χερσονήσου και στο σημείο έφτασαν 35 πυροσβέστες με 10 οχήματα, που επιχειρούν έως αυτή την ώρα.

Η εικόνα της φωτιάς στην αποθήκη εμφανίζει σημάδια ύφεσης, ενώ δεν απειλεί κάποιο άλλο κτίσμα της περιοχής.