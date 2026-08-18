Ηράκλειο: Σκύλος επιτέθηκε σε 7χρονη και την έστειλε στο νοσοκομείο -Δύο συλλήψεις - iefimerida.gr

Επίθεση από σκύλο δέχθηκε 7χρονη στις Γκαγκάλες Ηρακλείου, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η μεταφορά της σε νοσοκομείο.

Το παιδί είχε επισκεφθεί μαζί με τον 43χρονο πατέρα του φιλικό σπίτι στην περιοχή, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο σκύλος φέρεται να ξέφυγε από την προσοχή του 34χρονου ιδιοκτήτη και επιτέθηκε στο παιδί.

Η 7χρονη μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και στη συνέχεια στο «Βενιζέλειο» Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις και του παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του cretalive, η ζωή του παιδιού δεν διατρέχει κίνδυνο.

Για το περιστατικό συνελήφθη ο 34χρονος ιδιοκτήτης του σκύλου αλλά και ο 43χρονος πατέρας του 7χρονου παιδιού.