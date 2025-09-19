 Ηράκλειο: Πυρκαγιά σε γεωργική έκταση στη Νίβρυτο Γόρτυνας -Επιχειρούν δύο εναέρια μέσα - iefimerida.gr
Ηράκλειο: Πυρκαγιά σε γεωργική έκταση στη Νίβρυτο Γόρτυνας -Επιχειρούν δύο εναέρια μέσα

Πυρκαγιά στη Νύβριτο Ηρακλείου
Πυρκαγιά στη Νύβριτο Ηρακλείου / Φωτογραφία: cretalivenews
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε γεωργική έκταση στην περιοχή Νίβρυτος του Δήμου Γόρτυνας.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν περισσότερα από 10 πυροσβεστικά οχήματα και 30 άνδρες, ενώ επιχειρούν επιπλέον τρεις ομάδες ΕΜΟΔΕ, δύο εναέρια μέσα που κάνουν ρίψεις νερού. Το έργο της κατάσβεσης καταστούν δυσχερές οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.

Σύμφωνα με το cretalivenews, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για απειλή σε κατοικημένα σπίτια, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή.

