Ηράκλειο: Προσήχθη νεαρός επειδή κατέγραφε τέσσερα μικρά κορίτσια με το κινητό του [βίντεο] - iefimerida.gr

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Πέμπτη στην περιοχή κοντά στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου, όταν νεαρός κατέγραφε με το κινητό του τέσσερα κορίτσια ηλικίας 6 έως 11 ετών που κάθονταν αμέριμνα σε πεζούλι.

Σύμφωνα με τo cretalive, κινητοποιήθηκαν οι γονείς των παιδιών, οι οποίοι ενημερώθηκαν από τα κορίτσια και ενημέρωσαν τις Αρχές. Ο άνδρας, συριακής καταγωγής, εντοπίστηκε από αστυνομικούς και προσήχθη προκειμένου να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέγραφε τις ανήλικες.

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Πώς έγινε το περιστατικό

Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα τέσσερα κορίτσια είχαν καθίσει στο πεζούλι και συζητούσαν. Κάποια στιγμή, ο άνδρας εμφανίστηκε μπροστά τους, τους μίλησε σε γλώσσα που δεν καταλάβαιναν, σήκωσε το κινητό του και άρχισε να τις καταγράφει και αφού απομακρύνθηκε χάθηκε στα γύρω στενά

Τα κορίτσια ενημέρωσαν αμέσως τους γονείς τους για όσα έγιναν και τους ανησύχησε το γεγονός ότι ήταν ένας άνθρωπος που δεν γνώριζαν και κατέγραφε τα παιδιά τους.

Κάμερα ασφαλείας επιβεβαίωσε τους ισχυρισμούς των κοριτσιών και προσήχθη ο νεαρός

Γονέας που διαμένει στην περιοχή κινητοποιήθηκε άμεσα, ενώ το υλικό από κάμερα ασφαλείας επιβεβαιώσε τα όσα είχαν περιγράψει νωρίτερα τα κοριτσάκια.

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Ενημέρωσε την Αστυνομία, ενώ παράλληλα αναζήτησε τον νεαρό. Τελικά οι Αρχές εντόπισαν και προχώρησαν στην προσαγωγή του δράστη, ο οποίος φέρεται να επικαλούνταν συνεχώς τον Αλλάχ, όταν ρωτήθηκε γιατί κατέγραφε τα κορίτσια.

Η έρευνα των αρμόδιων Αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να ξεκαθαριστεί το τοπίο αναφορικά με τους λόγους που ο νεαρός κατέγραφε με το κινητό του τα μικρά κορίτσια.