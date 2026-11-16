Έπλενα τα χέρια μου στην τουαλέτα και βρήκε το μπουκάλι με τη βενζίνη, λέει η μητέρα -Πώς έγινε η τραγωδία στο Ηράκλειο με το παιδί 18 μηνών

Τα όσα συνέβησαν πριν τη χθεσινή τραγωδία με το 1,5 έτους παιδί που πέθανε μετά από κατάποση βενζίνης στη Νέα Αλικαρνασσό Ηρακλείου, περιέγραψε η μητέρα του στους αστυνομικούς.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το cretalive.gr, στις 6 το απόγευμα της Κυριακής το άτυχο μωράκι βρισκόταν στο δωμάτιο του μπάνιου μαζί με τη 31χρονη μητέρα του.

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Ενώ εκείνη έπλενε τα χέρια της στον νιπτήρα, το παιδάκι πρόλαβε, όπως περιγράφεται, να ανοίξει το ντουλαπάκι κάτω από τον νιπτήρα, να πιάσει το μπουκαλάκι με την καθαρή βενζίνη και να την πιει.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές συνεχίζουν την προανάκριση σε μια προσπάθεια να διασαφηνιστούν όλα όσα συνέβησαν και οδήγησαν στην τραγωδία στην Κρήτη.

Υπενθυμίζεται ότι το παιδί μεταφέρθηκε το βράδυ της Κυριακής εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τον υποδιοικητή του ΠΑΓΝΗ, Στέλιο Κτενιαδάκη, οι γιατροί από την πρώτη στιγμή έπεσαν πάνω του δίνοντας τιτάνια μάχη για να το κρατήσουν στη ζωή προχωρώντας σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το παιδί δεν τα κατάφερε

Αμέσως ακολούθησαν η διασωλήνωσή του και η μεταφορά του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων, καθώς η κατάσταση της υγείας του παρέμενε εξαιρετικά κρίσιμη.

Δυστυχώς, παρά τις συνεχείς προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, το παιδί κατέληξε, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένεια και την τοπική κοινωνία.

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Σημειώνεται ότι η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη των γονιών του 18 μηνών παιδιού. Ο 38χρονος πατέρας και η 31χρονη μητέρα κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση ανηλίκου.