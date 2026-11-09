Ηράκλειο: Στο ΠΑΓΝΗ 95χρονη με σοβαρά εγκαύματα, συνελήφθη νοσηλεύτρια σε δομή ηλικιωμένων - iefimerida.gr

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ μία 95χρονη γυναίκα, η οποία υπέστη εγκαύματα από καυτό νερό κατά τη διάρκεια του μπάνιου της σε δομή φροντίδας ηλικιωμένων στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με την καταγγελία των συγγενών της στην Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που η ηλικιωμένη έκανε μπάνιο, όταν καυτό νερό έπεσε στα πόδια της, προκαλώντας της εγκαύματα.

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Οι συγγενείς αποδίδουν το συμβάν σε πλημμελή χειρισμό από την 46χρονη νοσηλεύτρια που είχε αναλάβει τη φροντίδα της εκείνη την ώρα.

Η 95χρονη αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, ενώ η προχωρημένη ηλικία της καθιστά την κατάστασή της ιδιαίτερα ευάλωτη.

Για την 95χρονη κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της στο ΠΑΓΝΗ, όπου παραμένει για νοσηλεία, με την κατάσταση της υγείας της να χαρακτηρίζεται σοβαρή.

Συνελήφθη η 46χρονη και αφέθηκε ελεύθερη

Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη της 46χρονης εργαζόμενης, η οποία στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη, έπειτα από προφορική εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα.

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Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες η ηλικιωμένη υπέστη τα εγκαύματα διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.