Ηράκλειο: Νεκρή φάλαινα εντοπίστηκε στον Κερατόκαμπο - iefimerida.gr

Ένα ασυνήθιστο και θλιβερό περιστατικό σημειώθηκε στον Κερατόκαμπο Ηρακλείου, όπου κάτοικοι και επισκέπτες αντίκρισαν μια νεκρή φάλαινα στα ρηχά της παραλίας.

Η εικόνα του μεγάλου θαλάσσιου θηλαστικού, που κατέγραψε ο φωτογράφος Γιάννης Σπανάκης, προκάλεσε έκπληξη και έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, καθώς τέτοια περιστατικά θεωρούνται σπάνια για τα κρητικά νερά.



Έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου της φάλαινας στο Ηράκλειο

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου ενημερώθηκε άμεσα και έχει αναλάβει τις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διαχείριση του περιστατικού, ενώ ειδικοί εκτιμούν ότι θα χρειαστούν περαιτέρω έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατο και την παρουσία της φάλαινας στην περιοχή.