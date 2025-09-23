 Ηράκλειο: Η μητέρα οδηγούσε το ΙΧ που παρέσυρε το 3χρονο στην αυλή του σπιτιού -Πώς έγινε το περιστατικό - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Η μητέρα οδηγούσε το ΙΧ που παρέσυρε το 3χρονο στην αυλή του σπιτιού -Πώς έγινε το περιστατικό

Νάξος
Φωτογραφία: ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ/EUROKINISSI/ΑΡΧΕΙΟΥ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το τροχαίο ατύχημα με θύμα ένα 3χρονο αγόρι στο Ηράκλειο, καθώς το ΙΧ δεν το οδηγούσε ο πατέρας αλλά η μητέρα του παιδιού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost.gr, όλα συνέβησαν χθες στις 6 περίπου το απόγευμα σε περιοχή του δήμου Φαιστού, όταν η μητέρα του 3χρονου παιδιού είχε μπει μέσα στο αμάξι, το οποίο βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού της. Πίσω από το όχημα βρισκόταν το αγοράκι ωστόσο η μητέρα, μην έχοντας ορατότητα, έκανε όπισθεν και το παρέσυρε.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να μεταφέρουν το 3χρονο αγόρι στο Κέντρο Υγείας Μοιρών. Εκεί οι γιατροί έκριναν την άμεση μεταφορά του στο Βενιζέλειο νοσοκομείο.

Στη ΜΕΘ νοσηλεύεται το 3χρονο στο Ηράκλειο

Στο Βενιζέλειο διαπιστώθηκε πως το παιδί είχε υποστεί θλάση πνεύμονα και έπρεπε να εισαχθεί σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για προληπτικούς λόγους.

Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έγινε η διακομιδή προς το ΠΑΓΝΗ όπου και εισήχθη στη ΜΕΘ Παίδων με την κατάσταση της υγείας του όμως, να μην κρίνεται κρίσιμη.

Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην σύλληψη της 25χρονης μητέρας με τον εισαγγελέα να την αφήνει ελεύθερη.

