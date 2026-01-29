Ηράκλειο: Εξιχνιάστηκαν 14 κλοπές που διέπραξε ζευγάρι διαρρηκτών -Συνελήφθησαν λίγο πριν φύγουν για Πειραιά - iefimerida.gr

Πλήγμα σε εγκληματική ομάδα που δρούσε σε τρεις νομούς της Κρήτης κατάφεραν οι αστυνομικές αρχές, προχωρώντας στη σύλληψη δύο ημεδαπών στο Ηράκλειο, λίγο πριν αναχωρήσουν με πλοίο για τον Πειραιά.

Η υπόθεση συνδέεται με δεκάδες διαρρήξεις σε οικίες και παράλληλα με υποθέσεις ναρκωτικών

Εξιχνιάστηκαν 14 περιπτώσεις κλοπών, εκ των οποίων έντεκα τετελεσμένες και τρεις απόπειρες, ενώ ένας 48χρονος και μια 41χρονη, συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την αστυνομία οι δυο συλληφθέντες κατά το χρονικό διάστημα από 16.06.2025 έως και 27.01.2026 είχαν αφαιρέσει από οικίες στις ευρύτερες περιοχές των Χανίων ,Ρεθύμνου και Ηρακλείου το συνολικό χρηματικό ποσό των 11.630 και προσωπικά αντικείμενα και κοσμήματα συνολικής αξίας (48.650) ευρώ. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας αστυνομικοί από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Κλιμάκιο Ειδικών Αποστολών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, εντόπισαν τον άντρα και την γυναίκα να επιβαίνουν σε ενοικιασμένο αυτοκίνητο, πριν την επιβίβαση τους στο πλοίο που θα εκτελούσε το δρομολόγια Ηράκλειο -Πειραιάς.

Σε έλεγχο που τους έγινε και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο όχημα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

55,17 γραμμάρια μεθαδόνης

2,7 γραμμάρια ηρωίνης,

χρηματικό ποσό 2.400 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα,

κοσμήματα, είδη ρουχισμού, προσωπικά έγγραφα

και διαρρηκτικά εργαλεία

Σύμφωνα με την αστυνομία, αφαιρεθέντα είδη αποδόθηκαν στους κατόχους τους, ενώ η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.