Ηράκλειο: Συνελήφθη «εισπράκτορας» κυκλώματος που εξαπατούσε ηλικιωμένους -Στα 65.000 ευρώ η λεία - iefimerida.gr

Λίγο πριν επιβιβαστεί στο πλοίο της γραμμής συνελήφθη στο Ηράκλειο ένας 54χρονος Ουκρανός, που φέρεται ως «εισπράκτορας» κυκλώματος απατεώνων που στοχοποιούσε ηλικιωμένους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost.gr, ο άνδρας λάμβανε εντολές από συνεργούς του για να παραλαμβάνει τα χρήματα και τα κοσμήματα που αποσπούσαν με τη γνωστή τηλεφωνική απάτη. Οι δράστες καλούσαν ανυποψίαστους ηλικιωμένους, παρουσιάζονταν ως γιατροί ή αστυνομικοί και τους έπειθαν ότι τα παιδιά τους είχαν τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο, ζητώντας μεγάλα ποσά για επείγουσα χειρουργική επέμβαση.

Έρευνες για τον εντοπισμό των συνεργών του 54χρονου στο Ηράκλειο

Ο 54χρονος φέρεται να εμπλέκεται σε τρεις περιπτώσεις εξαπάτησης στην Κρήτη, ενώ στη βαλίτσα του βρέθηκαν 35.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 30.000 ευρώ. Ο ίδιος οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη, με τις έρευνες να συνεχίζονται για τον εντοπισμό των συνεργών του.