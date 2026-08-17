Ηράκλειο: Γύπας δεν έφευγε από το φτερό αεροπλάνου που ήταν έτοιμο για απογείωση -Πώς τον «έπιασαν», δείτε βίντεο - iefimerida.gr

Ασυνήθιστη επιχείρηση διάσωσης κλήθηκε να αντιμετωπίσει το βράδυ της Κυριακής η Πυροσβεστική στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, με πρωταγωνιστή έναν... απρόσκλητο επιβάτη.

Συγκεκριμένα, ένας γυπαετός «προσγειώθηκε» στο φτερό αεροπλάνου που ήταν έτοιμο να απογειωθεί και, παρά τις προσπάθειες, δεν έδειχνε διάθεση να απομακρυνθεί.

Ο πιλότος, βλέποντας το πτηνό να παραμένει πάνω στο αεροσκάφος, ενημέρωσε τον πύργο ελέγχου. Οι υπεύθυνοι της Πολιτικής Αεροπορίας, αφού διαπίστωσαν ότι δεν μπορούσαν να απομακρύνουν το όρνεο, ενημέρωσαν την Πυροσβεστική.

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Πυροσβέστες έσπευσαν στην πίστα του αεροδρομίου και, χρησιμοποιώντας ειδική σκάλα, επιχείρησαν να προσεγγίσουν τον γυπαετό.

Σύμφωνα με το Patris.gr, ο πιλότος χρειάστηκε να μετακινήσει τα φτερά του αεροσκάφους, προκειμένου να διευκολύνει την επιχείρηση.

Η... επιχείρηση διάσωσης

Οι πυροσβέστες, φορώντας γάντια και χρησιμοποιώντας μπουφάν, κατάφεραν να πιάσουν το πτηνό και να το μεταφέρουν στα γραφεία της Πυροσβεστικής του αεροδρομίου.

Στη συνέχεια ενημερώθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες και ο γυπαετός μεταφέρθηκε σε ασφαλή χώρο, όπου παραμένει υπό την επίβλεψη ειδικών.

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Η επιχείρηση είχε αίσιο τέλος για το πτηνό και για τους επιβάτες της πτήσης. Μάλιστα, ο γυπαετός παρέμεινε ήρεμος κατά τη μεταφορά του και σκεπασμένος με το μπουφάν, δεν κουνήθηκε από την αγκαλιά του πυροσβέστη που τον κρατούσε.