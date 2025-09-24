Ηράκλειο: Φωτιά σε κατάστημα εστίασης μετά από έκρηξη φιάλης - iefimerida.gr

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ηρακλείου, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή του Αγίου Μηνά, πιθανότατα από έκρηξη φιάλης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το cretalive.gr, στο σημείο έσπευσαν τρία πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και η 3η ΕΜΑΚ με το βραχιονοφόρο όχημα, ενώ η κινητοποίηση ήταν μεγάλη λόγω της εγγύτητας με κατοικίες και επιχειρήσεις.

Προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο κατάστημα

Η φωτιά ήταν μικρής έκτασης και τέθηκε υπό έλεγχο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Στο σημείο συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου.

Σύμφωνα τις ίδιες πληροφορίες, από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο κατάστημα και τη στοά.