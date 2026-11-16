Ηράκλειο: Επέστρεψε στο λιμάνι το Abeille Marengo, το γαλλικό ερευνητικό πλοίο για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου

Στο λιμάνι του Ηρακλείου Κρήτης κατέπλευσε σήμερα Δευτέρα το γαλλικό ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo.

Το πλοίο συμμετέχει στις εργασίες διερεύνησης του βυθού για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.

Προγραμματισμένη η επιστροφή του Abeille Marengo στο λιμάνι

Η επιστροφή του στο λιμάνι ήταν προγραμματισμένη και αποτελεί μέρος του επιχειρησιακού σχεδιασμού της αποστολής.

Το Ηράκλειο θα λειτουργεί ως βασικό σημείο υποστήριξης του πλοίου, καθώς από εκεί θα πραγματοποιούνται οι απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις, ο ανεφοδιασμός και οι αλλαγές πληρώματος. Όπως αναφέρει η ΕΡΤ προβλέπεται να ακολουθήσουν περίπου 14 ακόμη αντίστοιχες επιστροφές, δεδομένου ότι η εναλλαγή των μελών του πληρώματος γίνεται ανά 18 έως 20 ημέρες.

Έως αργά το βράδυ της Κυριακής, το γαλλικό ερευνητικό σκάφος βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Καρπάθου, όπου διεξήγαγε βυθομετρικές έρευνες. Σκοπός των εργασιών είναι η λεπτομερής χαρτογράφηση του θαλάσσιου πυθμένα, ώστε να προσδιοριστεί με ασφάλεια η κατάλληλη όδευση για την τοποθέτηση του υποθαλάσσιου καλωδίου.

Οπως αναφέρει η ΕΡΤ κατά την προσέγγισή του στο λιμάνι, το Abeille Marengo χρειάστηκε να περιμένει την ολοκλήρωση της εισόδου του επιβατηγού πλοίου της γραμμής. Ακολούθως, Έλληνας πλοηγός επιβιβάστηκε σε αυτό μέσω ειδικού σκάφους, προκειμένου να αναλάβει την ασφαλή καθοδήγησή του, ενώ στην όλη διαδικασία συνέδραμε και ρυμουλκό για λόγους ασφαλείας.