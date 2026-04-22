Εντοπίστηκε νεκρή η 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη -Με τραύματα από σφαίρες - iefimerida.gr

Εντοπίστηκε νεκρή η 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη στη Κρήτη.

Τραγικό τέλος στις έρευνες για τον εντοπισμό της 43χρονης γυναίκας που αγνοούνταν από το πρωί της Κυριακής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 43χρονη εντοπίστηκε νεκρή στην περιοχή Αγία Βαρβάρα, εντός του αυτοκινήτου της, στα πίσω καθίσματα, έχοντας δεχτεί πυροβολισμούς.

Υπενθυμίζεται ότι το απόγευμα της Τρίτης, είχε εντοπιστεί νεκρός ο πρώην σύντροφός της, στο εκκλησάκι της Παναγίας Καρδιώτισσας, πριν τον Προφήτη Ηλία.

Ο 39χρονος άνδρας είχε βρεθεί πυροβολημένος στο κεφάλι με καραμπίνα.

Πριν βρεθεί νεκρός, είχε δώσει κατάθεση στους αστυνομικούς για την εξαφάνιση της πρώην συντρόφου του, με τον ίδιο να υποστηρίζει πως δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την υπόθεση.

Ο άνδρας υποστήριξε πως δεν είχαν προβλήματα στις επαφές τους, σε αντίθεση με τις μαρτυρίες συγγενικών προσώπων της 43χρονης που υποστήριξαν στους αστυνομικούς πως ο πρώην σύντροφός της ήταν πιεστικός και είχαν συχνά καβγάδες, μέχρι που χώρισαν οριστικά.